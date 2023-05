Pantaloni cargo: come abbinarli per la stagione

I pantaloni cargo, per l'estate, sono proposti in vari modi e tessuti come il raso, la seta per abbinarli a ogni look.

Tra i tanti tipi di indumenti che è possibile indossare, vi è anche in capo nato come abbigliamento maschile che poi si è evoluto fino a diventare un must del guardaroba femminile. Si tratta dei pantaloni cargo che, per il periodo, sono proposti in vari modelli con cui abbinare ogni outfit. Vediamo come indossarli.

Pantaloni cargo

Nati in un primo momento come capo di abbigliamento maschile e legato al mondo militare, i pantaloni cargo sono diventati, con il tempo, un indumento molto amato e apprezzato da ogni donna che li indossa nella stagione primaverile. Un capo di tendenza noto anche come pantaloni militari o cargo pants.

Sono apparsi nel settore della moda intorno agli anni ’20 e da allora hanno fatto tantissima strada al punto che oggi sono considerati un capo da avere nel guardaroba per arricchire il proprio outfit e stile. Sono declinati in vari modi, oltre a essere molto femminili, versatili e anche pratici, oltre che comodi da indossare.

Sono pantaloni che si adattano alla fisicità di ogni donna, anche a quelle curvy, ma in questo caso è meglio evitare i modelli con polsino elastico alla caviglia. Si caratterizzano per essere pantaloni dalle linee morbide, con vita alta e tantissimi tasconi laterali che sicuramente possono giocare e avere un importante ruolo strategico.

Ovviamente i pantaloni cargo sono un capo che non si abbina con tutto, quindi è bene stare attenti a quali indumenti e look osare in modo da creare l’outfit giusto per ogni occasione e momento. Sebbene facciano parte di un look da urban style, è possibile renderli chic con i giusti consigli e suggerimenti.

Pantaloni cargo: abbinamenti e tendenze

Si possono trasformare, con i giusti indumenti e consigli, in un capo elegante e alla moda adatto sia per qualche occasione particolare, ma anche per un look da lavoro o qualche outfit informale per il tempo libero. Per abbinare i pantaloni cargo bisogna scegliere i giusti accessori in modo da valorizzare la silhouette ed esaltare così il look.

Una scarpa con il tacco come il sandalo o lo stivaletto alla caviglia dà sicuramente il giusto tono a questo capo. sono pantaloni che si abbinano molto bene con tante altre scarpe come i mocassini, le mules oppure le sneakers per un look sportivo o le chuncky shoes. Ogni modello è bene accetto per creare il look giusto.

Sono gli assoluti protagonisti della stagione, come indicato dalle sfilate che propongono i pantaloni cargo in diversi tessuti: dal raso lucido e luminoso sino alla seta da provare con le sneakers colorate in pendant. Ci sono anche modelli in versione fluo, come il rosa proposti nell’ultima sfilata. Con il ritorno del denim, anche questo capo acquista un nuovo appeal da indossare con giacca coordinata.

Considerando che l’estate è ormai prossima, si trovano modelli anche in versione bermuda, quindi con taglio al ginocchio da indossare al mare o sulla battigia. Si trovano sia nel colore bianco, ma anche in denim oppure in stile militare, quindi verde oliva da abbinare a delle scarpe come le ballerine.

Pantaloni cargo Amazon

Sono pantaloni da ordinare e acquistare su Amazon con offerte e sconti per tutte le tasche e budget. Basta cliccare la foto per visualizzare i dettagli del prodotto. Qui sotto abbiamo stilato una classifica dei migliori pantaloni cargo da indossare che sono tra i più desiderati dalle consumatrici con una descrizione di ciascun articolo.

1)Maiamy pantaloni cargo

Sono dei pantaloni a vita alta con elastico in vita e pieni di tasche. Indicati per la stagione primaverile ed estiva. Molto confortevoli e versatili, con chiusura a coulisse e cinturino che è possibile regolare. Sono adatti per attività all’aria aperta. Si trovano nei colori grigio, verde, rosa e nero.

2)Loijmk pantaloni cargo da donna

Un modello a vita alta molto largo, elastico con varie tasche e indicato sia per il lavoro che l’ufficio, ma anche per altre attività e occasioni. Sono pantaloni elasticizzati ad altezza della vita normale. Sono sia di colore bianco che nero, ma anche beige.

3)Femereina pantalone mimetico

Un pantalone cargo dal modello slim fit con tasche e indicato sia per lo sport, ma anche per la danza. In cotone ed elastan, leggero e resistente con bottone e cerniera. Dotato di ben 4 tasche, a vita alta. Dal design semplice e moderno abbinabile con tutto. Disponibile nei colori bianco, nero, beige o a fantasia.

Ai pantaloni cargo si consiglia di abbinare i modelli migliori di mocassini colorati.