Mocassini colorati: le tendenze primaverili

Con la primavera ormai giunta, cambia anche il modo di abbigliarsi. Si lasciano da parte i colori scuri puntando a qualcosa di più luminoso. Le calzature si adattano molto bene a questa tendenza ed ecco che sono diversi i modelli di mocassini colorati da indossare in questa stagione. Scopriamo le proposte delle tendenze e quale scegliere tra i tanti modelli.

Mocassini colorati

Sono delle calzature considerate da sempre un evergreen e anche un passe partout dal momento che i mocassini colorati si adattano perfettamente a look sempre diversi e nuovi di volta in volta. Sono un tipo di calzatura indicata anche per la stagione primaverile con cui è possibile sbizzarrirsi e indossarli in vari modi.

Una calzatura considerata, sia dalle consumatrici, ma anche dalle influencer, molto comoda, pratica, sofisticata e versatile al tempo stesso dal momento che si può abbinare con ogni look in modo da sfoggiare sempre qualcosa di unico e originale. Un fascino che non ha tempo e poi risultano esser comodi da indossare dal momento che non hanno stringhe o lacci.

Un tipo di scarpa che potrebbe sembrare piatta a una prima occhiata, ma i mocassini colorati sicuramente sono una calzatura da indossare con jeans cropped fino a metà caviglia oppure con jeans a sacchetto considerando che anche il denim è uno dei protagonisti indiscussi della primavera e del look di ogni giorno.

Sono ottimi anche con il tubino in pelle per un look molto chic e alla moda, ma è possibile anche abbinarli con un tailleur giacca e gonna fuori dai soliti contesti formali. Sono ottimi anche con gambaletti a contrasto o con abito bianco. A prescindere dal modello, è impossibile farne a meno.

Mocassini colorati: tendenze

Per quanto riguarda i mocassini colorati, si tratta di un trend che resiste ed è in voga ormai da moltissimo tempo e anche per quest’anno sicuramente detta legge. I modelli sono talmente variegati e ricchi di sfumature per accontentare i gusti e le esigenze di ogni donna. Si opta quindi per tonalità e colori accesi, neutri e luminosi.

Sono calzature che, proprio per il loro colore, danno sicuramente un tocco di brio al proprio look e outfit. Il giallo è sicuramente il colore adatto, anche perché vitaminico, mette di buon umore e dona un tocco in più alle giornate primaverili. Si trovano anche modelli di colore rosso, magari scamosciati oppure in pelle molto morbida.

Un materiale come la pelle non è particolarmente indicato per la stagione primaverile, ma in quel caso è possibile optare per dei mocassini colorati dello stesso colore ma molto più morbidi e comodi. Si punta anche a modelli intrecciati, magari nei toni dell’arancio, ma è un modello maggiormente indicato per la stagione estiva.

Come ben si sa, il colore dell’anno è il magenta, quindi perché non optare per delle calzature in questa tonalità come quelle proposte da Marco Tozzi in un modello realizzate in camoscio con la fibbia in oro. Ci sono anche modelli di colore bianco o verde che si abbinano molto bene ai jeans oppure nelle diverse sfumature del blu come l’azzurro o il turchese, proprio come il cielo primaverile.

Mocassini colorati Amazon

Una calzatura adatta anche per la stagione primaverile grazie ai tanti modelli e promozioni disponibili su Amazon da non perdere. Se si clicca sulla foto si visualizzano i dettagli. La classifica mette in luce i tre migliori modelli di mocassini colorati scelti tra i più apprezzati dalle consumatrici con una descrizione di ogni articolo.

1)Geox Donna D Vega

Il celebre marchio di calzature ha optato per un modello di mocassini da donna colorati in varie tonalità: bianco, jeans, blu navy, rosso, giallo, ecc in pelle con fodera in sintetico e la suola in gomma. Un modello senza chiusura dall’ottimo rapporto qualità prezzo.

2)Zerimar mocassini in pelle per donna

Un modello del marchio Zerimar, specializzato in calzature e accessori in pelle. La calzatura è realizzata in pelle traspirante e assorbente che si adatta bene al piede senza produrre sfregamenti. La gomma è antiscivolo, quindi non sdrucciolevole. Disponibile nelle tonalità giallo, verde e rosso.

3)Loafers scarpe piatte

Sono dei mocassini in poliuretano con chiusura pull on disponibile nel colore bianco, arancione, blu, nero e vino. Una scarpa comoda e versatile da abbinare un po’ a tutto.

Oltre ai tanti e diversi modelli di mocassini colorati, ecco alcuni consigli su come abbinarli con i vari capi.