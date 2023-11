Andrea Cerioli ha parlato dei suoi problemi di salute, nati dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, cosa ha detto l’ex tronista di “Uomini e Donne”.

Andrea Cerioli parla dei sui problemi di salute: “Periodaccio, ma passerà”

L’ex tronista di “Uomini e Donne” ed ex naufrago dell‘Isola dei Famosi Andrea Cerioli si è sfogato sul suo profilo ufficiale di Instagram parlando dei suoi problemi di salute. Infatti, da qualche, tempo, Andrea, che presto diventerà padre, si sta sottoponendo a diverse cure mediche per via di diverse coliche addominali, che lo costringono a frequenti corse in ospedale. Periodo davvero difficile per Andrea Cerioli, che su Instagram ha voluto raccontare quello che è successo, a partite da due anni fa. Dopo il l’avventura televisiva in Honduras, dove Andrea aveva perso ben 26 kg, era tornato a mangiare normalmente ma in realtà avrebbe dovuto integrare lentamente, per questo ancora oggi ne paga le conseguenze: “torniamo indietro di due anni. Prima dell’Isola eravamo in quarantena e come tutti, o quasi, mi sono goduto la casa e soprattutto la cucina. Ingrassai molto. Poi arrivò improvvisamente l’Isola e come potete ricordare arrivai bello pienotto. Persi 26 kg in 80 giorni. Uscito di lì, errore mio, tornai a mangiare come prima. Sul volo di ritorno chiamarono un medico a Città del Messico perché mi sentii malissimo dopo una mangiata in aeroporto. Ma ripeto, errore mio, dopo 80 giorni, la fame era davvero tanta, fame vera. Esami del sangue completamenti sballati e fegato grossissimo che mi causò non pochi dolori. Curai il curabile, poi sono stato bene per dei mesi.”

Come sta oggi Andrea Cerioli?

Dopo aver raccontato quando successo subito dopo l’Isola dei Famosi, Andrea Cerioli ha parlato del presente, raccontando i problemi di salute attuali: “ora ho fortissimi dolori alla bocca dello stomaco, sterno e dietro la schiena, la sensazione è quella di bere un litro di ammoniaca, e alla colecisti, data da un calcolo poco più grande di un cm. Ma il problema non è il calcolo, ma il tanto fango biliare che me la gonfia e, non riuscendo a uscire, mi causa un forte dolore addominale riversando la bile nello stomaco. Così credo di aver capito. Non sono un medico anche se credo di essere abbastanza ferrato ormai.” Andrea ha fatto poi altri esami e ora sta attendendo l’esito di una gastroscopia: “ho bile nello stomaco e un ernia iatale che complica il dolore dato dallo scarico di bile nello stesso. Ho fatto biopsia per vedere se c’è helicobacter, lo scoprirò tra dieci giorni circa. Da un lato spererei che ci fosse così con un antibiotico posso curare questa forte gastrite, riuscendo a mirare la causa. Nel caso non ci fosse continuerò terapia per pulire colecisti e ovviamente sedare la gastrite biliare con terapia.” Infine Andrea conclude che spera che tutto questo si risolva il prima possibile per essere, tra due mesi, il padre più sul pezzo che ci sia.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Nina Moric parla della sua malattia: “Sono andata in un ospedale milanese dove sono stati negligenti”

Sibilla Barbieri, che malattia aveva l’attrice e regista morta in Svizzera con il suicidio assistito