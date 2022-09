Pamela Prati: chi è, vita privata, carriera

Pamela Prati non è certo un nome nuovo del panorama mediatico italiano. Ha fatto molto parlare di sé, recentemente soprattutto per questioni relative alla sua vita relazione. Ma prima di arrivare a questo, scopriamo meglio di chi si tratta…

Pamela Prati: la carriera della showgirl

Nata Paola Pamela Pireddu a Ozieri il 26 novembre 1958, Pamela Prati è un’attrice, una showgirl e una ex modella italiana. Il suo esordio avvenne tra gli anni ’70 e gli anni ’80 tramite la carriera di fotomodella e quella di soubrette in diversi spettacoli sia a teatro che in tv con la compagnia del Bagaglino (della quale ha ripreso a far parte nel 2001, occupandosi della realizzazione degli spettacoli più recenti).

Negli anni ’90 arriva a ricoprire il ruolo di conduttrice in alcuni programma di Mediaset come La sai l’ultima?, Scherzi a parte e Re per una notte.

Nel 2004 ha preso parte al reality show Il ristorante, di Antonella Clerici, questa volta sulla Rai e in qualità non di conduttrice ma di concorrente. Nel 2008 è stata invece opinionista nel corso dell’Isola dei Famosi 6. Proprio qualche anno dopo, nel 2016, Pamela Prati avrebbe dovuto prendere parte allo show come concorrente, salvo poi rinunciare all’occasione.

Ha partecipato però ad altri show, come Kalispéra! di Alfonso Signorini, Avanti un altro! di Paolo Bonolis e Si può fare! di Carlo Conti.

Pamela Prati ha recitato in svariati prodotti per il cinema e per la tv come il cortometraggio Come se fosse facile (per il quale ha ricevuto anche un premio al Festival Internazionale Film a Tema Corto “Tulipani di Seta Nera”) e la serie tv Non smettere di sognare. Nella sua esperienza non manca anche la musica (ha infatti inciso svariti brani inediti, sigle e cover) e la scrittura (ha pubblicato il suo libro autobiografico Come una carezza nel 2020).

Pamela Prati: la vita privata e la storia di Mark Caltagirone

Per quanto concerne la vita privata di Pamela Prati, sappiamo che nel 1985 ha avuto un flirt con l’americano Richard Gere, ma di breve durata (tre mesi). Sembra che sia stata lei a non volerlo seguire negli USA, nonostante la sua richiesta di farlo. Ha avuto poi diverse storie d’amore: quella con Francesco, di 23 anni più giovane di lei, nel 2016 e quella con Luigi Oliva, imprenditore, nel 2017. Entrambe storie della durata di un anno circa.

Ma senza ombra di dubbio la “relazione” più chiacchierata di Pamela Prati è stata quella con Mark Caltagirone: un uomo che, poi, si è scoperto non esistere. Nel 2018, infatti, Pamela Prati ha dichiarato di essere felicemente innamorata e pronta a sposarsi con Mark, uomo del mistero. La notizia ha chiaramente sguinzagliato i curiosi e i media che, tuttavia, non sono mai riusciti a reperire informazioni su Caltagirone: chiaro, si trattava di una farsa! Nel 2019, dopo tante apparizioni in tv e domande sulla questione, Pamela Prati ha confermato i dubbi di tutti: Mark non è mai esistito. Si è detta però ingannata e plagiata in un momento di fragilità… ma le dinamiche del caso non sono ancora del tutto chiare.