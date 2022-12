Outfit per le Feste: le gonne da comprare

Se la gonna è tra le scelte dei tuoi outfit per le feste di Natale, ecco alcune proposte da non perdere.

Nel mondo della moda ci sono chiare tendenze e trend per la stagione invernale 2022/2023 e, nello specifico, anche per ciò che riguarda ogni singolo capo d’abbigliamo. In questo caso parliamo delle gonne. Nell’ambito si sono distinte alcune proposte adattissime alle imminenti festività per realizzare look che siano d’impatto ma anche comodi e originali.

Outfit per le Feste: Chiara Ferragni e la gonna di pelle nera, proposte e varianti

A fare da nave scuola è, come in tante altre occasioni, Chiara Ferragni che ha chiarito già da tempo nei suoi post qual è la sua prima scelta in tema di gonne per questa stagione: ovvero la gonna a tubino nera corta di pelle lucida, meglio se abbinata a maglioni di Natale a collo alto, dai colori vivaci e finemente decorati.

Come possiamo vedere dalle sue recenti foto, Chiara abbina tale gonna a calze colorate abbinata ai maglioni e stivaletti in vernice nera che fanno sempre il paio con la gonna. Chiaramente sul mercato ci sono bizzeffe di possibilità d’acquisto per questo capo, dai brand più costosi a quelli più accessibili, sia nella versione classica a tubino che in qualche variante come quella proposta da Zara con le balze.

Sebbene nel caso dell’influencer di moda sembra che la gonna di pelle sia rigorosamente nera, meglio se lucida ma talvolta anche opaca, ci si può ispirare a questo look anche optando per una versione colorata.

Gonne analoghe sono disponibili un po’ in tutte le tinte, ma i trend del momento più adatti alle feste si ispirano proprio ai colori del Natale con il blu navy, il rosso e il verde scuro. Certo è che nella versione nera la si può più facilmente abbinare un po’ a tutti i capi, calze e scarpe nonché accessori.

Insomma, per emulare questo tipo di outfit le risorse necessarie sono contenute e alla portata di tutti. Ma vediamo qualche altra proposta di gonna adatta alle feste di Natale.

Outfit per le Feste: altre gonne da non perdere

In realtà, sempre scorrendo nel feed di Chiara Ferragni si può intravedere un altro trend del momento: quello delle gonne luccicanti. Si tratta senza dubbio di un capo che ben si sposa con il clima festoso del Capodanno, da valorizzare con tacco e top per un party in un locale o da smorzare con stivaletto e lupetto nero per una festa in casa che non rinunci a un tocco di glamour.

In tal senso non mancano le proposte low cost, come la gonna di paillettes nere di Mango o quella dal colore più audace in verde di Pull&Bear. In entrambi i casi si tratta di gonne piuttosto mini, che potrebbero non incontrare il gusto di tutte. Nessun problema, però, perché ci sono anche proposte di gonne più lunghe, come quella midi con spacco di Bershka sui toni dell’argento.

L’influencer di lustrini e paillettes che fa un po’ anni Venti, si abbina anche ad altre influenze dell’epoca: sul mercato, per le più anticonvenzionali e originali, sono spuntate anche gonne decorate con frange o addirittura bordate di piume!