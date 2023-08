Outfit di tendenza: come abbinare le sneakers basse

In questa breve guida forniremo qualche consiglio per creare outfit unici abbinando sneakers basse e pantaloni lunghi.

Come ben sanno le fashioniste più attente, nonostante il passare delle stagioni e i cambi di tendenze, alcuni indumenti e accessori rimangono sempre dei must have e possono essere sfruttati per arricchire outfit di tendenza con elementi originali e intramontabili.

È in particolare nel settore calzature che è possibile trovare modelli sempreverdi, come le espadrillas, le décolleté e le irrinunciabili sneakers basse, confortevoli e versatili, con un carattere casual e sportivo, ma perfette per arricchire qualsiasi tipo di outfit, non solo informali, ma anche formali, eleganti e chic.

Outfit casual con sneakers basse e jeans

Lo stile casual è molto versatile e può essere declinato in numerose versioni, da quella sportiva a quella chic e business.

L’abbinamento jeans e sneakers con suola bassa offre numerose possibilità in questo senso; tra le alternative più stylish di sempre, rientrano ad esempio gli outfit creati abbinando jeans straight di alta qualità, come quelli di Liu Jo, a sneakers bianche, nere o coloratissime, a seconda dell’effetto che si desidera ottenere.

La donna che desidera sfoggiare un look sportivo e di tendenza può ad esempio vestirsi totalmente in denim, abbinando le scarpe sneakers e i pantaloni jeans a gamba dritta a una giacca corta realizzata nello stesso materiale e a una maglietta bianca, anche in versione dolcevita.

Chi invece cerca un effetto casual chic può optare per sneakers e jeans scuri, blazer in tono e camicetta bianca; ottimo anche l’abbinamento con camicia chiara e crop top scuro.

Chi ama i colori può optare per pantaloni e scarpe verdi o viola, da abbinare a maglie e giacche in tinta, così da creare un effetto a strati, oppure jeans colorati, sneakers basse di colore bianco e camicetta o maglietta bianca.

Sneakers basse e pantalone elegante: ecco come abbinarli

Oltre che con i jeans, le sneakers possono essere indossate anche in abbinamento a pantaloni eleganti, così da dare vita a look business chic davvero sorprendenti.

In questo caso, si potrà optare per un completo giacca e pantaloni in tinta unita, nero, avorio o colorato, da abbinare a sneakers, maglietta e borsetta dai colori contrastanti; se ad esempio si opta per un completo nero, si potrà completare l’outfit con maglia e accessori bianchi, gialli o arancioni, mentre un completo blu elettrico potrà essere completato con maglia e accessori neri.

Chi desidera giocare un po’ di più con colori e stili, può abbinare pantaloni eleganti di colore scuro a sneakers e blazer arancioni o blu elettrico e a una camicia bianca.

Pantaloni cargo e sneakers basse

Per ottenere un effetto davvero sportivo e di tendenza, via libera all’abbinamento delle sneakers basse con un paio di pantaloni cargo beige o verde militare. In questo caso il look può essere completato con un crop top in tinta con le scarpe e una camicia del colore dei pantaloni, da tenere aperta come se fosse un blazer.

Questo stile è perfetto anche per chi desidera giocare con gli strati e le sfumature dei colori neutri.