Jimmy Kimmel conduttore degli Oscar 2023

Jimmy Kimmel, comico classe 1967 e conduttore dello show televisivo Jimmy Kimmel Live, sarà per la terza volta il presentatore degli Oscar, dopo le edizioni del 2017 e del 2018.

Avrà la responsabilità di riportare in alto gli ascolti della cerimonia degli Oscar. La scorsa edizione, presentata dal trio Amy Schumer, Regina Hall e Wanda Skyes, ha conquistato 17 milioni di telespettatori, con un aumento significativo rispetto all’anno precedente, ma comunque lontano rispetto ai tempi passati. “Essere invitato a presentare gli Oscar è sia un grande onore sia una trappola. In un mondo o nell’altro, sono grato all’Academy per avermi contattato così velocemente dopo che tutti gli altri avevano risposto di no” ha dichiarato Jimmy Kimmel.

L’appuntamento con gli Oscar è per il 12 marzo a Los Angeles. Il 24 gennaio 2023 scopriremo tutte le candidature, soprattutto se l’italiano Nostalgia, di Mario Martone, sarà tra le cinque nomination per il migliore film internazionale.

Jimmy Kimmel: la carriera

Jimmy Kimmel è nato a Brooklyn il 13 novembre 1967. Nel 1997 ha fatto il salto dalla radio alla televisione, come ospite del game show Vinci Ben Stein’s Denaro. Dopo due anni ha fondato una società di produzione chiamata Jackhole Industries.

ABC si è interessata a lui come potenziale conduttore e il Jimmy Kimmel Live ha iniziato ad andare in onda nel 2003. Quando aveva solo nove anni si è trasferito con i suoi genitori e i suoi fratelli a Las Vegas, dimostrando di essere un grande artista e un ottimo studente. Durante l’adolescenza ha scoperto il suo idolo, David Letterman. Ha lavorato come disc jockey radiofonico al collega e in varie radio. Poi ha trovato casa a Los Angeles e ha lavorato come Jimmy the Sports Guy. Nel 1997 è passato alla televisione, debuttando come conduttore di Comedy Central’s game show. Dopo due anni, in collaborazione con gli amici Adam Carolla e Daniel Kellinson, ha fondato la Jackhole Industries, iniziando a sviluppare spettacoli comici da lanciare. Nel 1999 la società ha lanciato il The Man Show, spettacolo comico. In seguito hanno creato lo spettacolo Crank Yankers, che mostrava marionette che recitavano scherzi telefonici. Il 26 gennaio 2003 ha debuttato con il Jimmy Kimmel Live, battendo tutti i suoi rivali.

Jimmy Kimmel: vita privata

Jimmy Kimmel ha sposato la sua fidanzata del college, Gina Maddy, nel 1988, e hanno due figli, Kevin e Katherine. Nel 2002 la moglie ha chiesto il divorzio e Jimmy Kimmel ha iniziato a frequentare Sarah Silverman. I due si sono separati per un breve periodo nel 2008, per poi riunirsi e rompere nuovamente nel 2009. I due sono rimasti molto amici. Nello stesso anno Kimmel ha iniziato a frequentare Molly McNearney, co-responsabile della sceneggiatura del Jimmy Kimmel Live. Nell’agosto 2012 hanno annunciato il fidanzamento e si sono sposati nel luglio 2013. La coppia ha avuto due figli, Jane, nata il 10 luglio 2014, e William, nato il 21 aprile 2017.