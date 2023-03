Il 12 marzo 2023 si terrà la 95esima edizione dei premi Oscar, Vediamo, all’interno di questo articolo, di saperne di più su uno degli eventi più attesi dell’anno.

Oscar 2023: data, ora e dove vederlo

L’Academy Award, conosciuto come premio Oscar, è il premio cinematografico più prestigioso che ci sia al mondo. Quest’anno siamo alla 95esima edizione. L’evento si terrà il 12 marzo 2023 al Dolby Theatre di Los Angeles e sarà presentato dal conduttore, comico, attore e produttore televisivo Jimmy Kimmel, alla sua terza volta dopo le edizioni del 2017 e del 2018.

In Italia sarà possibile assistere alla diretta nella notte tra domenica 12 marzo e lunedi 13 marzo, su Sky e in streaming su NOW.

I quasi 9500 membri dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences nella giornata di ieri hanno votato e ora non resta che attendere la data della cerimonia per sapere chi sono i vincitori.

Oscar 2023: chi vincerà l’oscar per il miglior film?

Il premio Oscar per il miglior film è senza dubbio il premio più importante di tutti. Sono dieci i film candidati, ma secondo i bookmakers non c’è alcun dubbio su quale sarà il film che si aggiudicherà la statuetta più ambita e cioè “Everything Everywhere All At Once” di Daniel Kwan e Daniel Scheinert con Jamie Lee Curtis nel cast. Questo film nelle scorse settimane ha vinto tutti i premi possibili, i SAG Awards che premiano le interpretazioni, gli Spirit Awards dedicati al cinema indipendente, i DGA Awards organizzato dal sidacato dei registi e il WGA da quello degli sceneggiatori.

Questi gli altri film in gara: “Gli spiriti dell’isola“, The Fabelmans“, “Top Gun: Maverick“, “Niente di nuovo sul fronte occidentale“, “Tar“, “Avatar: la via dell’acqua“, “Women Talking“, “Triangle of Sadness” e “Elvis“.

Oscar 2023: miglior attore e miglior attrice. Chi sono i favoriti?

La corsa per aggiudicarsi la statuetta come miglior attore agli Oscar 2023 è molto agguerrita. Tra i tre nomi favoriti troviamo primo fra tutti Colin Farrel per “Gli spiriti dell’isola”, che ha già vinto la Coppa Volpi all’ultima edizione della Mostra del cinema di Venezia e il Golden Globe. Subito dietro Farrel troviamo Brendan Fraser per il film “The Whale“, seguito da Austin Butler per “Elvis”. Gli altri due candidati sono Paul Mescal per “Aftersun” e Bill Nighy per “Living“.

Per quanto riguarda il premio come miglior attrice quasi sicuramente sarà vinto da Cate Blanchet per “Tar“, anche se la sorprendente Michelle Yeoh di “Everything Everywhere All At Once” è data anch’essa come favorita. Le altre candidate sono Ana de Almas per “Blonde“, Andrea Riseborough per “To Leslie” e Michelle Williams per “The Fabelmans“.

Per le altre categorie Steven Spielberg è il più quotato come miglior regista, “Pinocchio” di Guillermo del Toro come miglior film di animazione e “Niente di nuovo sul fronte occidentale” come miglior film straniero. Il premio per i migliori effetti speciali andrebbe ad “Avatar: la via dell’acqua” mentre i premi per il miglior suono e il miglior montaggio potrebbero andare a “Top Gun: Maverick“.