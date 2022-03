Orlando Puoti, nei panni del “secchione” è il nuovo concorrente de la Pupa e il Secchione, in onda su Italia 1 e condotto da Barbara D’Urso. Scopriamo chi è Orlando Puoti.

Chi è Orlando Puoti

Orlando Puoti, nasce il 19 settembre del 1979, a Gricignano d’Aversa.

Non abbiamo molte informazioni sul lavoro che fa precisamente ma sappiamo che tipi di studi ha compiuto. Ha detto di avere 4 diplomi, 2 lauree e un master in Criminologia e studi giuridici forensi. Nel tempo libero si occupa di animazione alle feste dei bambini. Orlando ha, inoltre, un’esperienza televisiva nel 2019 ad Avanti un altro nelle vesti del Principe Azzurro e sempre come Principe Azzurro ha partecipato ad alcune puntate di Pomeriggio Cinque.

Ha una sua pagina Instagram dove posta principalmente foto di lui mascherato e video divertenti.

Vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che è single. Egli si dichiara essere un principe solitario ancora vergine. Ammette di non aver trovato ancora la donna della sua vita perché la vorrebbe come sua madre. Egli, infatti, afferma di vivere ancora con la madre, la quale gli prepara la colazione e lo accompagna in stazione per andare a lavoro e lo va a riprendere.

Orlando Puoti spera di incontrare una Pupa come sua madre che si prende cura di lui.

La Pupa e il Secchione Show

Il 15 marzo 2022 partecipa alla Pupa e il Secchione Show nei panni del “secchione”. È in coppia con Laura Comaschi. I partecipanti sia famosi che non vivranno insieme per otto settimane all’interno di una villa dove si divertiranno e studieranno. Oltre a Brabara D’Urso che conduce il programma c’è anche una giuria formata da Federico Fashion Style, Soleil Sorge e Antonella Elia.