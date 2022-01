Secondo i rumor in circolazione tra le novità della prossima edizione de La Pupa e il Secchione potrebbe esservi Soleil Sorge in veste di giurata.

Soleil Sorge a La Pupa e Il Secchione

La nuova edizione de La Pupa e Il Secchione è ormai alle porte e a condurre questa nuova edizione del reality show con tutte le probabilità sarà Barbara D’Urso.

Secondo indiscrezioni Soleil Sorge e Antonella Elia saranno invece le nuove giurate del programma ma, per avere certezze a tal proposito, non resta che attendere. Soleil Sorge al momento è ancora nella casa del GF Vip 6 e, senza ombra di dubbio, il suo è stato uno dei volti di punta di questa stagione del reality show.

Soleil Sorge e la nuova avventura tv

In tanti sono curiosi di saperne di più sulla presunta partecipazione di Soleil a La Pupa e il Secchione e sulle novità riguardanti il reality show.

La conduzione del format è stata affidaata a Barbara D’Urso e, secondo indiscrezioni, il programma sarà più simile a un “reality” rispetto alle precedenti edizioni. Ancora non sono noti i nomi dei volti che prenderanno parte al cast della nuova stagione ma sembra che i provini siano in corso da mesi.

Soleil Sorge al GF Vip 6

Intanto al GF Vip 6 Soleil Sorge sta ancora tenendo banco per il triangolo formato con Delia Duran e Alex Belli all’interno del programma.

Inaspettatamente lei e la moglie dell’attore sono diventate buone amiche e c’è chi si chiede se Delia lascerà davvero Belli come ha anticipato nei giorni scorsi. Dal canto suo Soleil non sembra pronta a fare il grande passo con l’attore che, a causa della sua indecisione, ha finito per deludere entrambe le donne della sua vita. Belli riuscirà a recuperare il rapporto con Delia Duran al GF Vip?