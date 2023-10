Allenarsi a casa: l’orario e il giorno migliore per ottenere i massimi risultati

Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, qual è l’orario e il giorno migliore per allenarsi a casa e ottenere i massimi risultati.

L’orario e il giorno migliore per allenarsi a casa e ottenere i massimi risultati

Al giorno d’oggi la maggior parte di noi ha una vita davvero frenetica, gli impegni sono sempre tantissimi e il tempo libero sempre meno. Molte persone infatti preferiscono allenarsi a casa piuttosto che andare in palestra, non solo per un risparmio economico ma anche per un risparmio di tempo, soprattutto se la palestra non è vicino a casa. Oltre ai tanti attrezzi che si possono acquistare e formare una vera e propria palestra casalinga, sono tanti gli esercizi che si possono fare anche solo con l’ausilio di un tappettino e magari qualche pesino. Ma, la domanda che in molti si fanno è: esiste un orario migliore per allenarsi e ottenere quindi i massimi risultati? La risposta è sì. L’orario in cui ci si allena incide infatti sul risultato finale. I risultati infatti dipendono direttamente dai ritmi circadiani, cioè quelli che regolano l’alternanza di sonno e veglia. Sono stati fatti diversi studi scientifici su qual è l’orario migliore per allenarsi e la risposta dipende molto dal tipo di allenamento e dal risultato che si vuole ottenere:

Per sviluppare la massa muscolare è consigliabile allenarsi verso la metà del pomeriggio o la sera per sfruttare il graduale aumento della temperatura corporea.

è consigliabile allenarsi verso la per sfruttare il graduale aumento della temperatura corporea. Per perdere peso invece è preferibile l’allenamento mattutino, perché si sfrutta l’attivazione data dal picco di cortisolo e dall’ormone della crescita, che insieme faranno aumentare l’effetto lipolitico, ovvero il “brucia grassi”.

Per quanto riguarda il giorno, l’ideale sarebbe allenarsi un pò tutti i giorni, perché la continuità è più importante della quantità, quindi un pò di esercizio ogni giorno è sicuramente più efficace di allenarsi tante ore una o due volte a settimana.

I vantaggi e gli svantaggi dell’allenamento mattutino e di quello serale

Vediamo adesso insieme nel dettaglio quali sono i vantaggi dell’allenamento mattutino e di quello serale. Iniziamo a vedere quelli dell’allenamento mattutino:

Migliora le performance psico-fisiche nella prima parte della giornata

nella prima parte della giornata Aiuta a svegliarsi a ad affrontare l’inizio della giornata con più energia

Aiuta a perdere peso

I vantaggi dell’allenamento serale invece sono:

C’è una condizione nervosa ottimale

Aiuta a smaltire lo stress lavorativo

lavorativo Sviluppa la massa muscolare

Dopo aver visto i vantaggi dell’allenamento mattutino e di quello serale, passiamo a vedere quali sono invece gli svantaggi. Iniziamo da quelli dell’allenarsi a casa la mattina.

Le articolazioni e i muscoli sono ancora tesi e rigidi

Bisogna fare maggiore attenzione alle gestione delle tempistiche di colazione e digestione

Andare a dormire presto

Infine vediamo gli svantaggi dell’allenamento serale:

Se durante il giorno si fanno dei lavori manuali le prestazioni possono essere compromesse

Può rendere più difficoltoso riuscire ad addormentarsi

In estate fa più caldo rispetto al mattino presto

In poche parole la scelta dell’orario in cui allenarsi dipende molto dal risultato che vogliamo ottenere e dal nostro stile di vita. Quello che è importante è fare regolarmente attività fisica, importantissima per la nostra salute e anche per il nostro umore.

