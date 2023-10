Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, come sbarazzarsi del doppio mento con lo yoga facciale.

Come sbarazzarsi del doppio mento con lo yoga facciale

Lo yoga facciale è quella disciplina che consiste in una serie di movimenti, espressioni e tecniche che fanno lavorare i muscoli del viso, una vera e propria ginnastica facciale. Grazie allo yoga facciale si riesce a tonificare il viso, a riempire le guance, a ridurre la comparsa delle rughe e anche a eliminare il doppio mento. Il doppio mento, ovvero quell’accumulo di grasso nella regione sottomentoniera, affligge molte donne ma, se non si vuole rivolgersi alla chirurgia estetica, grazie allo yoga facciale si possono combattere diverse cause del doppio mento. Prima di vedere insieme alcuni esercizi di yoga facciale per eliminare il doppio mento, vediamo quali sono le cause:

Perdita del tono muscolare dei muscoli sotto al mento: come ogni muscolo del nostro corpo, col passare degli anni anche i muscoli sotto al mento perdono la loro forza provocando quindi il cedimento della pelle e la comparsa del doppio mento.

come ogni muscolo del nostro corpo, col passare degli anni anche i muscoli sotto al mento perdono la loro forza provocando quindi il cedimento della pelle e la comparsa del doppio mento. Posture scorrette : l’uso prolungato del cellulare, oltre a danneggiare gli occhi, danneggia anche l’estetica del nostro collo poiché, guardando in basso e schiacciando quindi il mento contro al petto si creano delle rughe e pieghe del collo.

: l’uso prolungato del cellulare, oltre a danneggiare gli occhi, danneggia anche l’estetica del nostro collo poiché, guardando in basso e schiacciando quindi il mento contro al petto si creano delle rughe e pieghe del collo. Aumento di peso: un alimentazione scorretta può creare un accumulo di grasso che spesso si deposita proprio sul mento, creando così il doppio mento.

Queste quindi sono le principali cause del doppio mento, vediamo adesso alcuni esercizi di yoga facciale per sbarazzarsene.

Come sbarazzarsi del doppio mento con lo yoga facciale: esercizi utili

Abbiamo quindi visto quali sono le principali cause della comparsa del doppio mento e, oltre a migliorare il nostro regime alimentare, al cercare di passare meno tempo davanti al nostro smartphone, possiamo fare ogni giorno alcuni esercizi di yoga facciale che aiutano tantissimo a combattere il doppio mento. Vediamone alcuni insieme:

Alzare il mento: schiena dritta, magari appoggiata a una parete, alzate lo sguardo verso il soffitto, estendete il collo al massimo e mantenete la posizione per qualche secondo. Ripeterlo per 10-15 volte. Torsione del collo: sempre con la schiena dritta appoggiata a una parete, fissate un punto, dopo di che cominciate a ruotare testa in senso circolare, facendo perno sul collo. Ripetere questo esercizio diverse volte durante la giornata. Tirare fuori la lingua: esercizio semplicissimo, aprite la bocca e tirate fuori la lingua il più possibile, poi fatela rientrare lentamente. Ripetete questo esercizio una ventina di volte. Rilascio della mascella: sedetevi, tenete la bocca chiusa e iniziate a muovere le labbra come se steste masticando qualcosa. Dopo una manciata di secondi aprite la bocca e premete con la lingua il fondo dei denti. Ripetete questo esercizio per 5 volte. Bocca di pesce: da seduti, tenete la schiena dritta e la bocca chiusa e cominciate a succhiare bocca e guance. Nel frattempo spostate la testa a destra e a sinistra. Da ripetere per 5 volte. Sorridere: sedetevi e sorridete il più ampiamente possibile. Mantenete il sorriso per una quindicina di secondi prima di rilassarvi. Ripetete l’esercizio per 5 volte.

Bene, questi sono alcuni esercizi di yoga facciale per prevenire ed eliminare il doppio mento. Cosa aspettate a provarli?

