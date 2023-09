Scopriamo insieme cinque utilissimi esercizi per mantenere le gambe leggere, soprattutto per coloro che lavorano seduti davanti al pc.

5 esercizi per gambe leggere che devi fare anche tu se trascorri la giornata seduta davanti al pc

Spesso sentiamo le gambe pesanti, per svariate ragioni, come problemi di circolazione, stanchezza, gravidanza, tacchi alti, un lungo viaggio o stando troppo seduti davanti al pc. Per chi fa questo tipo di lavoro, questa sensazione di pesantezza è davvero fastidiosa e deve essere contrastata. Per farlo si possono effettuare diversi esercizi in grado di aiutarci a diminuire l’affaticamento, restituendo una sensazione di leggerezza e di sollievo.

I 5 esercizi per gambe leggere sono:

Esercizio 1: sedetevi su una sedia, appoggiatevi allo schienale e allungate una gamba. Tenete la spina dorsale e la testa dritte e mantenete la posizione per 4-5 secondi, per poi tornare nella posizione iniziale. Ripetete lo stesso movimento con l’altra gamba e andate avanti per una quindicina di volte o finché non vi sentite stanche; Esercizio 2: sedetevi, con la schiena appoggiata allo schienale e la spina dorsale dritta, sollevate la gamba e il fianco come se steste marciando, prima una gamba e poi l’altra. Ripetete fino a quando non siete stanche. Si tratta di un esercizio perfetto anche durante la gravidanza; Esercizio 3: in piedi, appoggiatevi allo schienale di una sedia, con le piante appoggiate per terra. Tenendo le ginocchia dritte, sollevate i talloni lasciando tutto il peso del corpo sulle punte dei piedi. Mantenete la posizione respirando due o tre volte con la pancia, poi tornate alla posizione iniziale rilassandovi per qualche secondo. È consigliato fare tre serie da quindici ripetizioni; Esercizio 4: quando sarete pronte potrete passare a piegamenti e affondi, che sono più faticosi e tonificano le gambe rendendole più resistenti all’affaticamento.Tra questi troviamo il salto con la corda, la camminata veloce, le routine aerobiche, gli esercizi con la cyclette e il nuoto; Esercizio 5: gli esercizi yoga sono perfetti per alleviare la fatica delle gambe. Sono ideali la posizione della pinza seduta e quella della testa verso il ginocchio. Per effettuare la prima piegate i piedi e raggiungete le dita con la mano, mantenendo schiena dritta e testa in linea con il collo. Per la seconda mettete la pianta del piede sinistro sull’interno della coscia destra, afferrate il piede destro con le mani portando la testa verso il ginocchio. La posizione va tenuta trenta secondi, a differenza della prima, che deve essere mantenuta per un minuto.

Seguendo questi esercizi, in base alle proprie possibilità, al tempo e alla forza fisica, potrete ottenere risultati importanti, riuscendo a ritrovare la sensazione di leggerezza delle gambe.

