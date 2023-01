Oral care: come avere un sorriso smagliante

Grazie ai prodotti sostenibili come lo spazzolino in legno e il dentifricio dell'oral care, è possibile avere un sorriso bianco con alcuni utili consigli

Un sorriso smagliante è un buon biglietto da visita e dona una buona immagine di sé stessi. Per ottenere tali risultati, è importante dedicare tempo alla propria oral care, ovvero l’igiene orale che permette di migliorare l’aspetto della bocca e dei denti usando prodotti sostenibili e green. Scopriamo come funziona e in che modo applicarla.

Oral care

Con questo termine si fa riferimento alla propria igiene orale che cambia nome e consiste in varie pratiche e attività che permettono di prendersi cura della propria igiene orale e denti. Prendersi cura di questo aspetto è importante per evitare carie, mal di denti o anche diverse infezioni che possono compromettere il proprio sorriso.

Oltre allo spazzolino e al dentifricio che sono considerati un supporto fondamentale per prendersene cura non può mancare il filo interdentale disponibile in vari materiali e forme che permette di eliminare i residui di cibo e placca che vanno ad accumularsi tra i denti e nella linea delle gengive. Secondo i professionisti, è bene usarlo almeno una volta al giorno subito dopo aver lavato i denti la sera.

I controlli periodici da effettuare presso esperti del settore sono altrettanto importanti in quanto si va a capire quali sono i trattamenti di cui la bocca e i denti hanno maggiormente bisogno. Sono controlli che dovrebbero essere effettuati almeno una volta all’anno, anche se è possibile farli anche con maggiore frequenza in alcuni casi.

Per quanto riguarda i prodotti, non si punta solo al classico spazzolino e dentifricio, ma l’oral care prevede anche una attenzione maggiore a determinati articoli da usare. Si punta alla sostenibilità, quindi a materiali green. I dentifrici possono essere a base di fluoro oppure senza schiuma in modo da essere attenti anche all’ambiente.

Oral care: cosa fare

Per un sorriso smagliante e splendido, nell’oral care non mancano poi le buone abitudini da adottare. Infatti, sarebbe bene lavarsi i denti ogni qualvolta dopo aver mangiato. Uno spazzolino dalle setole morbide e un buon dentifricio sono i compagni ideali per questo trattamento che permette di prendersi cura dei denti.

Bisogna spazzolare ogni dente, passando dalla superficie esterna passando poi a quella interna con lo spazzolino che deve essere passato sia sulla lingua che sulle gengive. Insieme a questi metodi e prodotti che sono immancabili, è anche utile adottare delle buone abitudini cercando di limitare il consumo di zuccheri che arrecano un problema come la carie.

Si consiglia anche di limitare e di evitare il consumo di bevande acide che possono causare la formazione della carie che è nociva per i denti. Gli esperti raccomandano anche di evitare il fumo e le sigarette poiché possono arrecare problemi ai denti e alle gengive causando un colore marrone-giallastro che è antiestetico.

Sono diversi i prodotti da usare come gli spazzolini manuali ed elettrici oppure i dentifrici a base di fluoro e di menta che sono utili nell’oral care per riuscire a mantenere un sorriso smagliante e meraviglioso.

Oltre all’oral care, ecco alcuni consigli e suggerimenti per un sorriso bianco.

