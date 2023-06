Finalmente per Paola Caruso e il suo piccolo Michele è arrivata la luce: il bambino è tornato a camminare dopo un’operazione alla gamba. L’ex Bonas di Avanti un altro può tirare un grande sospiro di sollievo, dopo il periodo di inferno vissuto nei mesi precedenti: ma com’è scaturita la malattia di Michele? Facciamo un po’ di chiarezza.

Operato il figlio di Paola Caruso, Michele torna a camminare: com’è scaturita la malattia?

Paola Caruso e suo figlio Michele sono tornati a sorridere. Il piccolo è stato recentemente operato alla gamba e, dopo mesi di peripezie e di dolore, è finalmente tornato a camminare. Mesi di angoscia e di una speranza sempre meno viva che, dopo attese e preghiere, si sono trasformati in sospiro di grande sollievo.

Paola Caruso aveva raccontato tutto l’accaduto nel salotto di Verissimo condotto da Silvia Toffanin e lo aveva fatto con grande emozione e sincerità. La showgirl ha raccontato che mentre si trovavano in vacanza in Egitto, il piccolo Michele aveva cominciato a sentirsi male e Caruso decise di portarlo ovviamente da un medico. Quest’ultimo, visitando il bambino, decise di fargli un’iniezione, che però nel tempo si è rivelata assolutamente dannosa. Dopo poco tempo Michele cominciò a non avere più sensibilità alla gamba e smise, di punto in bianco, di camminare: era paralizzato.

Da quel momento l’inizio dell’incubo: il figlio di Paola Caruso ha rischiato di perdere concretamente la possibilità di camminare normalmente e, di conseguenza, di perdere anche la sua quotidianità. L’ex Bonas, tra un’angoscia e l’altra, si è resa conto che dentro quell’incubo l’unica luce possibile poteva essere l’operazione chirurgica alla gamba di Michele, e così è stato fatto. Il piccolo è stato finalmente operato alla gamba paralizzata, proprio come aveva deciso la donna:

Oggi ho una sola possibilità che mio figlio torni a camminare senza il tutore ed è l’intervento. Ho deciso di farlo operare, altrimenti condanno mio figlio a una vita con il tutore. Farà l’intervento in Italia con un’equipe di medici italiani

L’operazione in questione è stata fatta e pare proprio sia andata a buon fine.

Caruso, infatti, si è mostrata molto più speranzosa anche per il futuro e l’emozione di rivedere suo figlio con il sorriso sul viso è stata per lei enorme:

L’emozione sul tuo volto, amore mio, di tornare a scuola dopo mesi mi riempie il cuore di gioia e mi fa capire che ho fatto tutte le scelte giuste nella mia vita, perché siamo io e te

Così ha scritto sul suo profilo Instagram la showgirl, postando una foto del piccolo Michele, tornato nuovamente a sorridere, oltre che a camminare.

Operato il figlio di Paola Caruso, Michele torna a camminare: «Guarda mamma, sto volando»

Dopo il tanto atteso intervento, il figlio di Paola Caruso ha una speranza davanti alla vita: camminare senza l’ausilio del tutore. La stessa showgirl ha deciso di condividere con i suoi follower alcune foto e alcuni video e nelle storie più recenti si vede Michele camminare in una sala giochi e, tra uno sfondo di nuvole, il piccolo le dice: «Guarda mamma sto volando». Un’emozione unica per Paola Caruso, che finalmente è riuscita a tornare a vivere insieme a suo figlio.