L’ombretto liquido è la scelta migliore per l’estate 2023, super resistente per un make up che dura tutto il giorno. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più su questo prodotto sempre più di tendenza.

Gli ombretti liquidi conquisteranno il mondo: perché sono il miglior prodotto dell’estate 2023?

L’ombretto liquido è il prodotto dell’estate 2023. Non solo è molto più facile da applicare rispetto agli ombretti tradizionali, anche per coloro che non amano impiegare troppo tempo nel truccarsi, ma è anche molto più resistente. L’ombretto liquido infatti dura per l’intera giornata e si può applicare e sfumare anche direttamente in spiaggia con le dita. Questo trucco inoltre è l’ideale per il periodo estivo caratterizzato dal gran caldo perché non secca la pelle, anzi la idrata e la rende più morbida. L’ombretto non è fondamentale nel make up, ma quello che è certo è che è in grado di creare profondità all’occhio e può davvero fare la differenza nella resa finale del trucco.

Come applicare l’ombretto liquido

Come detto in precedenza applicare l’ombretto liquido è sicuramente più semplice rispetto all’ombretto tradizionale in polvere. Ci sono però alcuni accorgimenti da seguire per applicarlo al meglio. Il consiglio è quello di applicare prima un primer, al fine di far aderire l’ombretto liquido alla palpebra alla perfezione. Una volta applicato il primer si può passare all’applicazione dell’ombretto liquido, fondamentale è non eccedere con il prodotto altrimenti oltre a non riuscire a sfumarlo al meglio si rischia che si formino delle macchie antiestetiche di colore. Nel caso ad esempio che ci si trovi in spiaggia si può anche applicarlo con le dita, il consiglio però è quello comunque di utilizzare un pennello. C’è da dire che la maggior parte dei prodotti in vendita hanno già il pennello incorporato. Infine è anche possibile applicare sull’ombretto liquido un ombretto in polvere per ottenere un’intensità e una durata ancora maggiore.

Ombretti liquidi: quali acquistare per questa estate 2023?

Vediamo adesso insieme quali sono i migliori ombretti liquidi da compare per questa estate 2023: