L’influencer più famosa d’Italia ha appena creato la sua prima linea di make up venduta sul sito del brand Douglas. In uscita in tutti gli store della catena, i prodotti saranno disponibili persino in Spagna e Portogallo. Si tratta di prodotti di qualità, Made in Italy e adatti per ogni occasione: dalla vita di tutti i giorni agli eventi speciali.

La linea contiene una palette esclusiva, mascara, gel per le sopracciglia, rossetti e blush.

Chiara Ferragni lancia la sua linea di make up

La linea di make up non è la prima creazione in questo ambito dell’influencer milanese. Già in passato Chiara Ferragni aveva lanciato un set di trucchi, con una partnership con Lancome. Il progetto aveva ricevuto aspre critiche a causa dei prezzi elevati dei prodotti, e sembra che Chiara Ferragni ne abbia tenuto conto.

Questa volta la linea di make up è stata ideata dal brand personale dell’influencer, e verrà distribuita nelle catene Douglas, e sarà decisamente più abbordabile di Lancome.

Dall’11 Novembre i prodotti sono disponibili sul sito di Douglas, e non sono in Italia: la collezione verrà distribuita anche nei negozi spagnoli e portoghesi del brand. A partire da Gennaio 2022 invece, sarà possibile acquistare la linea di make up anche negli store fisici, con dei pop up allestiti nelle profumerie delle maggiori città italiane.

Chiara Ferragni si è espressa in merito alla linea di make up definendola “un prezioso alleato” Ha inoltre voluto sottolineare come grazie al trucco sia possibile esprimere la propria personalità senza alcun limite di età, etnia o genere.

La linea di make up e i prezzi

La collezione di make up di Chiara Ferragni è assolutamente riconoscibile grazie al suo packaging rosa glitter corredato dal logo dell’occhio azzurro. Il suo cavallo di battaglia è la palette The Iconic-01: composta da 15 ombretti che vanno dalle tonalità più tradizionali ai colori più estrosi come le sfumature di rosa glitter e verde bosco. Gli ombretti sono inclusivi e con finish diversi fra loro, dal matte allo shimmer. Il prezzo è di 49 euro. Un dettaglio ha già conquistato i fan dell’influencer: la presenza di “01” nel nome ha già fatto pensare al primo prodotto di una lunga serie. Segue poi il mascara Eye-conic, allungante e volumizzante, al prezzo di 25,50 euro.

Nella linea c’è anche il Brow Gel Swipe-Up, un gel trasparente per le sopracciglia che Chiara Ferragni usa spesso per definirne l’arcata e infoltirle. Il costo è di 20 euro. Seguono poi tre rossetti dai colori classici, anche qui ravvivati da un tocco di glitter. I prodotti promettono resistenza ed eleganza, con una texture morbida e idratante; ogni rossetto è disponibile a 21,50 euro l’uno. Infine, completa la linea di make up il fard Blush me up, per illuminare il viso e donare colore alle nostre guance. Il prodotto viene venduto a 36 euro. Al momento tutti i prodotti della collezione make up di Chiara Ferragni sono disponibili sul sito di Douglas, ma arriveranno presto anche nei negozi fisici.