Olivia Newton-John: il patrimonio dell’attrice

Olivia Newton-John è scomparsa l’8 agosto. Il suo patrimonio verrà diviso tra la sua famiglia e i suoi enti benefici che ha fondato durante la battaglia contro il tumore al seno.

Il patrimonio di Olivia Newton-John

Olivia Newton-John, scomparsa l’8 agosto, a 73 anni, ha lasciato un’eredità di 60 milioni di dollari.

Una somma molto alta che, secondo quanto riportato dal magazine Express, verrà rivista tra la sua famiglia, il marito John Easterling e la figlia Chloe, e gli enti benefici che l’attrice ha fondato durante la sua battaglia contro il tumore al seno. Le proprietà che Olivia Newton-John ha messo in vendita quando era ancora in vita sono tantissime, tra cui una villa in Australia che vale 4,6 milioni di dollari.

L’attrice stava anche per vendere il suo amato ranch californiano, ma poi ha deciso di trascorrere proprio in quel luogo l’ultimo periodo della sua vita e di lasciarlo in eredità a suo marito, John Easterling. La donna ha iniziato a lottare contro la malattia nel 1992. Inizialmente aveva sconfitto il tumore al seno ed era diventata una vera icona sostenitrice dello screening del cancro al seno. A Melbourne, in Australia, esiste un centro per la lotta al cancro che porta il suo nome.

Nel 2013 la recidiva, estesa anche alla spalla, che l’aveva costretta a rimandare un tour negli Stati Uniti e in Canada. “Paura? No. Mio marito mi è sempre accanto, mi sostiene e sono convinta che sconfiggerò la malattia: questo è il mio obiettivo” aveva dichiarato. Nel 2017 le era stato diagnosticato un tumore alla schiena.

Olivia Newton-John: la sua famiglia e gli enti benefici

Olivia Newton-John ha sposato, nel 2008 in Perù, il produttore John Easterling, che oggi ha 70 anni. John si occupa da sempre dello studio di piante medicinali. “Era la donna più coraggiosa che io abbia mai conosciuto. La sua capacità di prendersi cura sinceramente delle persone, della natura e di tutte le creature quasi eclissa ciò che è umanamente possibile. È solo la grazia di Dio che mi ha permesso di condividere la profondità e la passione del suo essere per così tanto tempo” ha dichiarato Easterling. La figlia Chloe è nata dal primo matrimonio dell’attrice, con Matt Lattanzi, che aveva conosciuto sul set. I due hanno divorziato nel 1995 e si sono entrambi risposati. Dopo la seconda diagnosi arrivata nel 2013, l’attrice ha fondato l’Olivia Newton-John Cancer & Wellness Centre, ente benefico presso l’ospedale di Melbourne. Nel 2015 ha fondato l’Olivia Newton-John Cancer Research Institute e nel 2020 ha creato una terza fondazione a suo nome per sponsorizzare la ricerca sulle cure contro il cancro a base di erbe.

Olivia Newton-John: il successo con Grease e il ricordo di John Travolta

Olivia Newton-John è nata a Cambridge nel 1948. Dopo l’infanzia e l’adolescenza in Australia, nel 1966 si era trasferita nel Regno Unito. Quando nel 1978 è stata chiamata accanto a John Travolta per interpretare Sandy in Grease era già una famosa cantante country. Una pellicola che ha fatto sognare e continua a far sognare intere generazione, il musical più celebre di tutti i tempi, che ha segnato anche il successo dell’attrice, che ha creato un legame speciale con il suo collega. “Ci rivedremo ancora lungo il cammino e saremo di nuovo uniti, di nuovo insieme. Sono sempre stato tuo dal primo momento in cui ti ho vista e lo sarò sempre. Il tuo Danny, il tuo John” è stato il commovente ricordo di John Travolta, condiviso sui social. “Mia cara Olivia hai fatto così tanto per rendere le nostre vite migliori. Il tuo impatto è stato incredibile. Ti amo tanto” ha scritto l’attore. La famiglia dell’attrice ha accettato l’iniziativa di Victoria Daniel Andrews, premier in Australia, di un funerale di Stato per celebrare la donna.