In commercio si trovano diversi tipi di olio: da quello di argan, cocco o di semi di lino e ognuno di essi ha notevoli proprietà. Pochi conoscono forse l‘olio di Neem, molto comune e usato in diversi ambiti. Vediamo quali e i suoi benefici, oltre ai migliori prodotti da acquistare.

Olio di Neem

Si tratta di un olio vegetale che si ottiene dalla spremitura a freddo della pianta Azadirachta Indica che è originaria dell’India. Una pianta che, dalle foglie ai semi sino alla radice, ha un ampio uso nell’ambito della medicina e della cosmesi. L’olio di Neem non va ingerito, ma applicato sulla pelle in quanto apporta vari benefici e proprietà.

Un olio che si usa, non solo per l’epidermide o la pelle secca, ma anche per massaggi.

Un olio ampiamente usato anche per gli animali e le piante in quanto li protegge da parassiti dal momento che aumenta e stimola il sistema immunitario. Si trova alla base di creme per il viso, il corpo o anche anti-età per combattere le rughe e le occhiaie. Un olio che è parte integrante di alcuni prodotti quali dentifrici e saponi per le mani.

Molto efficace sia come anti-parassitario, ma anche come anti-zanzare e anti-pulci, ecco perché è particolarmente raccomandato il suo uso negli animali, quali i cani o le piante proprio perché li difende da questi agenti patogeni.

Inoltre, potete usarlo in abbinamento insieme a oli profumati in modo d’ammorbidire il suo odore, considerando che è davvero poco piacevole.

In India, da dove è originario, grazie appunto alla pianta, si usano anche i ramoscelli e le foglie per un kit e una miscela per trattare qualsiasi tipo di malattia e patologia. Ottimo anche come anti-acaro. Un olio davvero efficace e funzionale per ogni momento.

Olio di Neem: benefici

Ha proprietà antivirali e antibatteriche, quindi molto utile, non solo per la bellezza della pelle, ma anche delle piante e degli amici a quattro zampe. L’olio di Neem si applica sulla pelle per massaggi o anche quando la pelle è particolarmente secca. Applicandolo si ha una pelle più morbida dal momento che possiede ottime proprietà idratanti.

Ricco di vitamina E e acidi grassi, il che lo rendono un alleato delle creme anti-età, considerando anche che si tratta di un olio dalle notevoli proprietà antiossidanti. Utile per trattare alcune problematiche della pelle, quali la psoriasi, l’acne, ma anche alcuni inestetismi, come le smagliature e le cicatrici.

Si può usare sui capelli in quanto combatte la forfora e protegge dall’attacco dei pidocchi. Ottimo anche per le unghie in quanto le rinforza, soprattutto se sono particolarmente deboli e fragili. Potete usarlo come bagno schiuma per una pelle più elastica e morbida, oltre a essere particolarmente idratata.

Dal momento che, come detto, ha proprietà purificanti e antibatteriche, si rivela particolarmente efficace per combattere l’acne e regolare, in questo modo, la produzione di sebo. In caso di utilizzo, basta applicarne due gocce subito dopo il bagno o la doccia, in quanto i pori sono maggiormente dilatati, per verificare i benefici e risultati che si ottengono. L’olio di Neem è consigliato anche in caso di mal d’orecchie. Basta farne scivolare una goccia nell’apparato uditivo in modo da ridurre l’infiammazione e il dolore.



Olio di Neem: dove acquistare

