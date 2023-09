Scopriamo insieme tutti i dettagli del nuovo taglio di capelli con frangia in stile emo di Naomi Campbell, che sta diventando una tendenza per l’autunno 2023. La top model è sempre un’icona di bellezza davvero incredibile, anche a 51 anni.

Il nuovo taglio di capelli con frangia di Naomi Campbell è perfetto per questo Autunno 2023

Naomi Campbell, a 51 anni, è ancora una delle donne più belle del mondo della moda, e non solo. La top model ha preso parte ad alcune delle più attese sfilate delle Fashion Week di Londra e Milano come ospite e ha inevitabilmente incantato tutti. Guardare Naomi Campbell è stato come fare un tuffo nel passato, agli anni 2000, grazie anche al nuovo taglio di capelli che ha sfoggiato, in perfetto stile con la moda di quegli anni. Naomi Campbell si è mostrata con una chioma del tutto nuova, con una frangia in perfetto stile emo, abbinata a capelli decisamente perfetti, lasciati sciolti sulle spalle, particolarmente lunghi e setosi. Impossibile non rimanere incantati dalla chioma perfetta della top model, che ha davvero conquistato tutti. Una frangia che potrebbe tornare di moda proprio in vista dell’autunno 2023, con il suo stile emo che riporta indietro nel tempo, ma torna di moda per la gioia di moltissime donne.

Naomi Campbell, nuovo taglio di capelli: la frangia in stile emo

Per molti anni Naomi Campbell è rimasta fedele al suo hair look ultra liscio con una rigorosa riga centrale, che ha sfoggiato per tantissimo tempo. Ora, però, ha deciso di cambiare, scegliendo un look più casual, con una frangia in perfetto stile emo. Stiamo parlando di una frangia particolarmente lunga, portata tutta su un lato, come se fosse un ciuffo. Impossibile non pensare allo stile emo che andava di moda negli anni 2000 e che prevedeva questo tipo di frangia, che veniva abbinata a tagli ultra sfilati, solitamente medio corti e portati con uno styling volutamente scompigliato e sbarazzino, con un mood punk e gotico. Naomi Campbell ovviamente ha deciso di rivisitare questa tendenza anni 2000 in modo molto più glamour e molto più chic, lasciando lo stile punk e gotico lontano. Elle ha riportato le parole di Antonia Mastromauro, titolare del salone Mastromauro Hair & Beauty di Milano, che ha spiegato che la frangia così lunga portata su un lato è perfetta per donare armonia ai volti tondeggianti, mentre chi ha un viso più allungato dovrebbe preferire una frangia più folta, sempre per equilibrare le forme. Come sottolineato da Elle, la frangia in stile emo può anche essere trasformata nella classica curtain bangs in stile anni ’70, aprendo la frangia a metà fronte. Senza dubbio Naomi Campbell ha lanciato una nuova tendenza per questo autunno 2023 e molte donne si lasceranno ispirare dal suo look sempre perfetto.

