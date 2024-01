Valentina Ferragni ha cambiato look: i suoi capelli biondi sono diventati castani. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Nuovo colore per Valentina Ferragni: i capelli castani stupiscono i fan

La più piccola delle sorelle Ferragni, Valentina, è volata a Parigi per la sfilata di Shiaparelli, senza la sorella Chiara, come sappiamo al centro di una indagine per il cosiddetto pandoro-gate. Valentina ha stupito tutti presentandosi con un nuovo hair look, infatti l’influencer ha sfoggiato un nuovo colore di capelli, passando dal biondo al castano. Valentina Ferragni ha voluto condividere la giornata con i suoi follower sul proprio profilo ufficiale di Instagram, dove ha condiviso un post con una carrellata di foto e anche delle storie. In realtà, come ammesso dalla stessa influencer e imprenditrice, ha cambiato colore di capelli solamente per un giorno: “sono castana, ma solo per oggi”, queste le parole di Valentina su Instagram. Insomma si è trattato solamente di una tinta temporanea, di quelle che vanno via dopo in breve tempo dopo i lavaggi. Per l’acconciatura, Valentina ha sfoggiato un messy bun davvero super chic, abbinato a un maglioncino a collo alto e a una gonna a vita alta tutto color panna, a un paio di stivali bianchi e a un collier dorato con al centro un occhio simbolo di Schiaparelli. Valentina nelle sue storie ha voluto condividere il dietro le quinte con i suoi follower, dalla maschera per il viso all’aiuto dell’hair stylist per acconciatura e tinta. Davvero tantissimi i commenti per i capelli castani di Valentina, tanti sono coloro che la preferiscono bionda, ma diversi sono anche coloro che invece pensano che la minore delle sorelle Ferragni stia davvero molto bene con i capelli castani, tra questi la sorella, Francesca Ferragni e anche l’influencer Clizia Incorvaia.

Valentina Ferragni: “Sto davvero pensando di cambiare colore”

Come abbiamo appena visto, la minore delle sorelle Ferragni, Valentina, in occasione della sfilata di Schiaparelli a Parigi ha sfoggiato un nuovo colore di capelli, ovvero un castano tonalità chestnut. L’influencer e imprenditrice ha voluto chiarire che in realtà si tratta di una tinta temporanea, giusto per la sfilata, anche se in molti sperano che in realtà Valentina possa davvero decidere di cambiare colore di capelli. Queste le sue parole: “devo dire che questo look non mi dispiace per niente, anche quando l’ho visto all’inizio non mi è sembrato così strano. Lo trovo stupendo, sto davvero pensando di cambiare colore.” Staremo a vedere se Valentina Ferragni deciderà davvero di cambiare colore di capelli o se invece resterà bionda. Sempre allo show di Schiaparelli anche un altro volto noto si è presentata con un nuovo hair look: stiamo parlando di Jennifer Lopez. La moglie di Ben Affleck si è presentata un look tutto nuovo, addio ai capelli lunghi per dare spazio a un bob cut minimal effetto bagnato.

