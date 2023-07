Scopriamo chi è il nuovo fidanzato di Ariana Grande, dopo la separazione da Dalton Gomez. Si tratta di Ethan Slater, anche lui separato dalla moglie.

Nuovo amore per Ariana Grande dopo la separazione da Dalton Gomez

Ariana Grande ha trovato un nuovo amore dopo la separazione dal marito Dalton Gomez. La cantante ha iniziato una relazione con Ethan Slater, coprotagonista nell’adattamento cinematografico del musical Wicked. “Ariana e Dalton si sono separati a gennaio. Lei ed Ethan hanno recentemente iniziato a frequentarsi e lui è separato dalla moglie” ha raccontato una fonte. I rappresentanti di entrambe le star non hanno ancora confermato o smentito la notizia di questo nuovo amore. Un amore che arriva dopo che Ariana Grande e l’ex marito Dalton Gomez si sono separati all’inizio di quest’anno, dopo quasi due anni di matrimonio. Alcune voci hanno precisato che i due stanno lavorando per riuscire a mantenere un rapporto di amicizia. I motivi della separazione sono tanti, ma pare che il principale sia stato la lontananza. Il lavoro di Ariana Grande al film Wicked ha messo la coppia a dura prova, soprattutto tenendo conto che Dalton Gomez è un agente immobiliare di lusso con sede a Los Angeles e che difficilmente riesce a partire. Inizialmente Ariana Grande voleva costruire la sua vita a Los Angeles con lui e si trovava bene, ma lui è molto preso dalla sua carriera e non può mai spostarsi, mentre lei deve viaggiare spesso proprio per lavoro.

Nuovo amore per Ariana Grande: chi è Ethan Slater?

Ethan Slater, presunto nuovo amore di Ariana Grande, è nato nel 1992 ed è cresciuto nel Maryland con due sorelle e due fratellastri. Ha frequentato la Charles E. Smith Jewish Day School e la Georgetown Day School, per poi proseguire il percorso di studi al Vassaer College di Poughkeepsie, New York. Mentre frequentava il suo secondo anno, è riuscito ad ottenere un ruolo che gli ha letteralmente cambiato la vita. Ha iniziato a muovere i primi passi negli spettacoli off-Broadway Baghdaddy e in altre rappresentazioni ed è poi stato scritturato in SpongePop SquarePants. Nella commedia ha interpretato il personaggio principale dal 2017 al 2018, ottenendo anche una candidatura ai Tony Awards e un Drama Des Awards. Ethan Slater è stato scritturato in altri show off-Broadway, in Camelot, Assassins e Goodnight, Oscar. Nel 2018, per coronare una storia d’amore durata ben sei anni, ha sposato l’ex fidanzatina del liceo, Lilly Jay. Secondo quanto ricostruito dai media, la rottura tra i due sarebbe dipesa proprio dall’avvicinamento ad Ariana Grande, anche se non si sa con esattezza quando ha avuto inizio la relazione. Nel gennaio di quest’anno, Slater ha comunicato su Instagram la nascita del primogenito, avuto proprio dal suo primo grande amore. Quattro mesi più tardi ha comunicato anche il sesso del nascituro, ovvero un maschietto. Si è riferito a lui come “piccolo ragazzo” mentre augurava a Lilly Jay una felice festa della mamma.