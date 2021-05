Ariana Grande si è sposata. La celebre pop star, che ha vissuto il suo amore lontano dai riflettori fino alle presentazioni ufficiali ai suoi innumerevoli fan, ha scelto di celebrare le nozze con una cerimonia altrettanto intima, con pochi invitati. Al contrario di quanto si sarebbe potuto immaginare, Dalton non è una pop star altrettanto famosa.

Ma chi è il marito?

Chi è Dalton Gomez

Classe 1996, è nato a sud della California, dove ha passato gran parte dell’infanzia e dell’adolescenza. Le informazioni su Dalton Gomez sono davvero poche, perché il ragazzo non rientra nella cerchia delle star da cui è spesso circondata Ariana Grande. O meglio, non è una star, ma si occupa di trovare le case più belle per loro.

Dalton Gomez lavora infatti come agente immobiliare per la Aaron Kirman Group, agenzia specializzata in case di lusso.

Pare però che abbia anche un passato da ex ballerino. Il lavoro nell’immobiliare, per di più di lusso comunque, lo ha portato a conoscere diverse personalità del mondo dello spettacolo di Hollywood e dintorni. Non è difficile pensare quindi come Dalton Gomez abbia conosciuto anche Ariana Grande, riuscendo a conquistarne il cuore.

Chi è Dalton Gomez: la presentazione ufficiale come fidanzato Chi è Dalton Gomez: la presentazione ufficiale come fidanzato

Ariana Grande ha ufficializzato la relazione con Dalton Gomez nel 2018 con il video del brano “Stuck With U”, realizzato insieme al cantante e amico Justin Bieber durante il periodo della pandemia, letteralmente “in smartworking”.

Il girato è infatti interamente composto da una serie di brevi video in cui si vedono persone con le loro dolci metà o, comunque insieme ad altre persone, e animali, per cui provano un sentimento sincero ed incondizionato. Anche il cantante londinese appare mentre balla dolcemente insieme alla propria moglie, mentre Ariana Grande si mostra per gran parte del video abbracciata al suo cagnolino e, solo alla fine, felice tra le braccia di Dalton Gomez.

Ariana Grande ha successivamente presentato Gomez sul suo seguitissimo profilo Instagram, in occasione del suo 27° compleanno e, sempre sul social, ha annunciato il loro fidanzamento. La Grande ha infatti postato una serie di tenere foto in cui si vede anche il meraviglioso, e sembrerebbe anche costosissimo, anello con cui lui le ha chiesto la mano.

Chi è Dalton Gomez: il periodo del lockdown con Ariana

Pare che galeotto fu il lockdown. Un periodo, quello del Coronavirus, decisivo per molte coppie nel bene e nel male. Nel maggio 2020, la coppia ha infatti deciso di passare la quarantena insieme. Ariana e Dalton hanno colto l’occasione capitata a causa di un periodo tanto difficile per trarne qualcosa di bello e imparare a conoscersi nella quotidianità. Fonti vicino alla coppia, molto felici per la loro unione, sono pronti ad affermare che Dalton Gomez sia davvero il ragazzo perfetto per Ariana Grande.