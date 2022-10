Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul programma Non sono una signora, di Rai 2. Chi è la conduttrice, chi sono i concorrenti e la giuria, e quando inizierà questa nuova trasmissione televisiva.

Non sono una signora: quando inizia, concorrenti e conduttrice

Il programma Non sono una signora, di Rai 2, andrà in onda dal 7 novembre al 5 dicembre 2022. L’orario sarà quello della prima serata, intorno alle 21:20. Al momento non sono ancora stati svelati i nomi dei concorrenti che faranno parte del cast della trasmissione televisiva. Si tratta dell’adattamento italiano di MakUp Your Mind, uno show olandese. Nel corso di ogni puntata scenderanno in campo cinque personaggi noti al pubblico, che si presenteranno vestiti come drag queen.

Nessuno saprà chi si nasconde sotto il trucco e sotto la parrucca. Durante la prima sfida le drag queen non potranno mai parlare, ma dovranno semplicemente sfilare su una canzone che potranno scegliere loro. La conduttrice darà alcuni indizi al pubblico e i giudici dovranno votare la migliore e la peggiore esibizione. Gli indizi riguardano il brano scelto per sfilare, il colore e i suggerimenti che darà la conduttrice. Nella seconda sfida, invece, le drag queen rimaste in gara dovranno sfidarsi in una battaglia di lip-sync.

Priam di scoprire la loro identità, dovranno far ascoltare la loro voce, pronunciando semplicemente il nome del programma. La vincitrice arriverà alla puntata finale e solo allora il pubblico scoprirà qual è la sua vera identità. Come rivelato da Davide Maggio in anteprima, la conduttrice di Non sono una signora, che andrà in onda su Rai 2, sarà Alba Parietti, che tornerà alla conduzione dopo moltissimo tempo. La giuria, invece, sarà composta da Sabrina Salerno, Cristina D’Avena e l’ex nuotatore Filippo Magnini. Una sfida davvero molto carina e divertente, che dovrebbe riuscire a conquistare il pubblico.

Non sono una signora: puntate e streaming

Le puntate previste per la trasmissione Non sono una signora sono cinque, tenendo conto delle date svelate di inizio e fine. La durata dello show, però, potrebbe anche variare durante la messa in onda. Se gli ascolti dovessero andare bene e premiarlo, il programma potrebbe anche subire un allungamento oppure prevedere maggiori appuntamenti in un’eventuale seconda edizione. Se, invece, gli ascolti non saranno soddisfacenti potrebbe anche chiudere prima. Se il pubblico non dovesse riuscire a seguire le esibizioni dei concorrenti dello show guidato da Alba Parietti durante le serate previste, esiste un modo per rivedere le puntate. Andando in onda su Rai 2, le puntate verranno caricate sulla piattaforma streaming RaiPlay non appena finito l’appuntamento con il programma. Si tratta di un servizio gratuito, privo di abbonamento o quota d’iscrizione. All’interno il pubblico potrà trovare trasmissioni televisive, serie tv e film, sia nuovi che vecchi. Un ritorno particolarmente atteso quello di Alba Parietti, che da diverso tempo non conduceva un programma televisivo. Si tratta di una sorta di esperimento e si vedrà in corsa se riuscirà ad ottenere il successo sperato o se rimarrà solo un’unica edizione della trasmissione.