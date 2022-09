Nina Moric, dopo l’allontanamento dal figlio Carlos Maria Corona, sta vivendo un momento difficile anche da un punto di vista fisico. La modella croata si è sottoposta ad una serie di esami medici perché da tempo avverte dolori fisici atroci.

Nina Moric sta male: dolori fisici atroci

Tramite il suo profilo Instagram, Nina Moric si è sfogata con i fan. Negli ultimi tempi, la modella croata ha iniziato a soffrire di forti dolori allo stomaco. In un primo momento, ha provato a tenere sotto controllo la situazione con l’aiuto dei farmaci. Quando il disturbo si è fatto insopportabile, Nina ha deciso di sottoporsi ad esami specialistici per scoprire cosa le sta succedendo. Prima di recarsi in ospedale, la Moric ha confidato ai seguaci di essere parecchio impaurita, ma di essere decisa ad andare fino in fondo.

Nina Moric condivide il referto medico

Dopo gli esami, Nina ha condiviso su Instagram il referto medico. Si legge chiaramente che si è sottoposta ad una gastroscopia, che ha evidenziato alcune complicazioni. La Moric ha ammesso:

“Non ho paura dell’esito dell’esame istologico, voglio solo spegnere questo dolore atroce. Pur avendo una soglia di dolore altissima, questa volta il dolore fisico mi sta consumando”.

A breve, l’ex moglie di Fabrizio Corona riceverà l’esito dell’esame istologico, che chiarirà l’origine del dolore che le sta condizionando l’esistenza.

Nina Moric: problemi di salute dopo l’addio a Carlos

Il problema di salute che Nina Moric sta cercando di risolvere si va ad aggiungere alle ferite dell’anima che sembrano ormai insanabili. Da tempo, la modella croata non ha più rapporti con l’unico figlio. Carlos Maria, avuto vent’anni fa da Fabrizio Corona, ha deciso di vivere con il padre e si è completamente allontanato da lei, tanto che non le risponde neanche più al telefono. Il ragazzo, a quanto pare, non l’ha cercata neanche in questa delicata situazione.