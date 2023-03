Nicole Kidman è una diva molto amata. In occasione della serata degli Oscar 2023 ha scelto un look che ha attirato l’attenzione di tutti. Un abito nero con uno spacco mozzafiato, che ha risaltato la sua straordinaria bellezza e la sua grande eleganza e semplicità.

Nicole Kidman agli Oscar 2023: l’abito nero da diva

Nicole Kidman ha scelto un abito nero in occasione della notte degli Oscar 2023. L’attrice ha deciso di tenere fede a se stessa, come sempre, scegliendo il nero, le paillettes, e una linea a colonna da scultura d’ebano scintillante, che l’ha trasformata in una vera e propria diva, icona di stile intramontabile. Nella sua sfilata sullo champagne carpet in occasione della 95esima edizione di questa amatissima kermesse, l’attrice australiana è arrivata in compagnia del marito Keith Urban, con cui si è lasciata andare a sequenze di baci e pose perfette, come sempre. La coppia è legatissima, unita da quasi vent’anni, e ogni apparizione pubblica conferma che il loro legame è davvero molto forte, e visibile a tutti. Una vera e propria certezza, così come lo stile perfetto di Nicole Kidman, che ha scelto un abito nero custom Armani Privé con uno spacco davvero da capogiro, grandi fiori applicati, che vanno incredibilmente di moda, e una sorta di glassa di paillettes nere lungo tutta la lunghezza dell’abito. L’attrice, che è molto amata dal pubblico, che apprezza moltissimo la sua bellezza e il suo stile, oltre al suo talento, ha scintillato per tutto lo champagne carpet, lasciando tutti senza parole. La bellezza particolare di Nicole Kidman, quasi eterea, è ormai conosciuta in tutto il mondo e ogni volta che partecipa a questi eventi così importanti dà una conferma davvero importante di quanto sia sempre ad un passo dalla perfezione. Passano gli anni, ma non per l’attrice, che riesce ad essere una vera e propria diva in ogni occasione.

Nicole Kidman: eleganza e semplicità

Nicole Kidman è stata al centro dell’attenzione di questo champagne carpet. Al di là dei premi, delle statuette, del talento, delle candidature e del mondo del cinema, l’attrice è riuscita a brillare nella sua semplicità, dal punto di vista dello stile. Ha scelto di calcare la passerella con i capelli sciolti, senza ricorrere ad acconciature elaborate. Ha abbracciato e baciato il marito davanti a tutti. Ha scelto di essere se stessa, semplice ma diva allo stesso tempo. Lei che recita ad Hollywood, che è una vera star internazionale, ma vive in un ranch in mezzo alla natura, che lavora per le pellicole più apprezzate della critica al cinema per poi passare alle serie tv, che ogni tanto si allontana dalle scene, ma resta sempre molto amata dal pubblico, senza mai perdere se stessa. L’abito lungo di Nicole Kidman agli Oscar 2023 l’ha resa una vera regina su quel tappeto, libera di essere se stessa e davvero divina. Il suo look è stato un mix tra semplicità ed eleganza e ha davvero conquistato tutti, perché è davvero impossibile non apprezzare e amare lo stile di quest’attrice.