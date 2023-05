Nicole Grimaudo, chi è: carriera e vita privata

Nicole Grimaudo è un’attrice siciliana che abbiamo visto recitare in numerosi film e serie televisive. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Nicole Grimaudo: chi è

Nicole Grimaudo è nata a Caltagirone, in Sicilia, il 22 aprile del 1980, ha quindi 43 anni, è del segno zodiacale del Toro, è alta un metro e settantacinque centimetri e ha gli occhi e i capelli castani. Nicole ha due sorelle maggiori, Maria Vittoria e Simona. Nicole Grimaudo inizia a recitare per caso, infatti si trasferisce a Roma per vivere insieme alla due sorelle maggiori e si trova a fare un provino per il programma televisivo “Non è la Rai“. In breve tempo diventa una delle ragazze più amate, arrivando poi a sostituire in alcune puntata Ambra Angiolini alla conduzione.

Nicole Grimaudo: la carriera

Tante sono le pellicole alle quali Nicole Grimaudo ha preso parte. L’esordio come attrice è arrivato nel 1996, nella miniserie televisiva “Sorellina e il principe del sogno”, mentre l’anno seguente recita in “Racket“, dove interpreta una sedicenne in pericolo, a fianco di Michele Placido. Il debutto al cinema arriva nel 1998 nel film “Tu ridi” dove veste i panni della figlia di Pirandello. Altri film in cui ha recitato sono “Ferdinando e Carolina”, “Un giorno perfetto”, “Baarìa”, “Mine vaganti”, “Baciato dalla fortuna”, “Buongiorno papà”, “Le leggi del desiderio” e “Tutta colpa della fata Morgana”. Per quanto riguarda le serie televisive, l’abbiamo vista recitare in “Il bello delle donne”, “R.I.S. 2 – Delitti imperfetti”, “Immaturi – La serie” e “Passeggeri notturni”.

Il prossimo 15 maggio Nicole Grimaudo sarà una dei volti della nuova fiction su Rai 1 “Vivere non è un gioco da ragazzi“, con Stefano Fresi, Riccardo De Rinaldis e la partecipazione di Claudio Bisio. Nicole interpreta Anna, la mamma di Lele, il protagonista, un ragazzo di 18 anni la cui vita cambierà per sempre dove che ha venduto una pasticca di Mdma a un suo amico che però è morto.

Nicole Grimaudo: la vita privata

Nicole Grimaudo è sposata dal 2013 con Francesco, un giornalista della Rai. La coppia ha avuto due figli, Pietro, nato nel 2014, e Giulio, nato nel 2021. L’attrice aveva comunicato su Facebook la notizia di essere incinta, queste sono state le sue parole:

“Carissimi amici, ho una grande notizia da darvi e sono davvero contenta di poterla condividere con voi. Questo è sicuramente il momento più prezioso e speciale della mia vita, sto provando una gioia immensa, unica. Immagino avrete capito, aspetto un bambino. Sarà un maschio, così come ho sempre immaginato e ne sono davvero felice.”

La maternità ha senza dubbio cambiato la vita di Nicole, che in un’altra intervista ha dichiarato:

“Prima, quando non ero mamma, arrivavo a casa e mi mettevo in relax sul divano, dovevo pensare solo a me stessa, ora gioco con Pietro, gli preparo la cena, lo metto a letto e poi studio le scene per il giorno dopo. Sono sacrifici, ma per il mio piccolo questo e altro.”

Se volete saperne di più su Nicole Grimaudo potete seguirla sul suo profilo Instagram ufficiale che ha quasi 45mila follower.