Il concerto del 1° maggio 2023 non poteva mancare, ed ecco che Piazza San Giovanni a Roma migliaia di persone hanno resistito alla pioggia per assistere al grande evento musicale. A condurre lo show Ambra Angiolini e l’attore e conduttore Fabrizio Biggio che tra una goccia di pioggia e l’altra sono riusciti nella missione. Andiamo a vedere come Angiolini ha scelto di vivere il concertone dal punto di vista della moda: impeccabile e sempre super fashion!

I look di Ambra Angiolini al concerto del 1° maggio 2023

Dopo sei anni è di nuovo Ambra Angiolini al timone del concertone del 1° maggio. La sua professionalità in veste di conduttrice è ormai nota a tutta l’Italia, ma c’è da dire che la conduttrice è conosciuta anche per il suo mood stiloso, ovviamente sfoggiato anche sul palco del noto evento.

Nonostante il clima uggioso e la pioggia incessante, Ambra Angiolini ha scelto look dal sapore primaverile e la tendenza della bella stagione si è ufficialmente attivata.

Dopo avere sfoggiato un look con pantaloni cargo durante le prove, Ambra Angiolini ha deciso di salire sul palco del 1° maggio 2023 con uno stile primaverile al top: jeans a palazzo, blazer doppiopetto bianco e camicia in trasparenza della stessa tonalità.

Abbiamo visto la conduttrice abbracciare in tutto e per tutto la tendenza oversize, ancora una volta protagonista della bella stagione 2023. Il jeans ha accompagnato Angiolini lungo tutta la serata musicale: durante il concerto, infatti, la conduttrice si è cambiata due volte e anche il secondo look ha visto la presenza di un paio di jeans lunghi e larghi. A completare l’outfit una giacca color becco d’oca e un top a costine della medesima tonalità.

Da non sottovalutare anche l’outfit che Ambra Angiolini ha sfoggiato direttamente sotto il palco del 1° maggio 2023. L’autrice di T’appartengo ha infatti condiviso sul suo profilo Instagram alcune stories che la vedono indossare un pantalone cargo in raso lucido colore verde salvia (Patrizia Pepe, 358 euro), abbinato a un maglioncino a costine rosa caramella.

Oltre alla musica c’è la moda: il concerto del 1° maggio 2023 si è riempito di stile

Il concerto del 1° maggio 2023 si è riempito di voci, di musica, di performance e di grandi artisti e artiste. Accanto alla musica, protagonista assoluta della serata, anche la moda ha avuto modo di emergere e Ambra Angiolini ne è stata la conferma. Con i suoi outfit dal profumo di primavera, la conduttrice ha anche confermato alcune delle tendenze della primavera 2023, ma non è la sola. Nel corso della serata la moda è riuscita a conquistarsi un posto importante: basti pensare ai look di Levante, di Emma Marrone, o quello di Mara Sattei, ma anche Carl Brave, Lazza, Tananai e così via. Ogni artista ha portato su quel palco la sua voce, la sua anima e il suo stile riconoscibile. Il risultato? Un evento coinvolgente che come ogni anno riesce a radunare migliaia di persone prontissime a vivere un’esperienza unica e indimenticabile. Non solo musica: il concerto del 1° maggio 2023 ha toccato la moda, l’attualità un forte desiderio di cambiamento.