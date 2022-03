Nei primi anni 2000 il volto di Nicolas Vaporidis è stato più volte protagonista al cinema per molti film italiani di successo. Dal grande schermo però, Vaporidis è poi passato alla produzione teatrale e alla carriera di imprenditore, aprendo un ristorante di cucina tradizionale romana a Londra.

Già da tempo si vociferava sulla sua partecipazione all’Isola dei Famosi ed è infatti nel cast della sedicesima edizione, che andrà in onda a partire dal 21 marzo 2022 su Canale 5. Ma conosciamo meglio l’attore.

Chi è Nicolas Vaporidis

Nicolas Vaporidis nasce a Roma il 22 dicembre del 1981, sotto il segno del Sagittario. Il cognome Vaporidis affonda parte delle radici dell’attore in Grecia, origini che ha ereditato dalla parte paterna.

Al liceo Nicolas intraprende gli studi classici e conseguito il diploma si iscrive all’università, laureandosi in Scienze della Comunicazione. Dopo gli studi Vaporidis parte verso Londra per seguire la propria passione per la recitazione ereditata dal nonno, che è stato direttore di produzione della Maura Film.

La carriera di attore

Il suo film d’esordio è “Il romanzo delle mosche”, uscito nel 2002 per la regia di Dario D’Ambrosi. L’anno successivo prende parte al cast di “Carabinieri 2” e nel 2006 è in quello di “Orgoglio, capitolo terzo”. Da lì in poi il suo curriculum cinematografico si arricchisce di anno in anno, con altri titoli di successo.

Ricordiamo per esempio “Notte prima degli esami”, film del 2006 per la regia di Fausto Brizzi a cui Nicolas ha preso parte insieme al compianto Giorgio Faletti e a Cristiana Capotindi con cui Vaporidis recita poi anche in “Come tu mi vuoi”, nel 2007. Nel 2008 prende invece parte al film “Questa notte è ancora nostra” per la regia di Luca Miniero e Paolo Genovese.

L’anno dopo Nicolas è invece protagonista di “Iago”, film di Volfango De Biasi liberamente ispirato all’Otello di Shakespeare, che vede nel cast anche Laura Chiatti. Tra il 2010 e il 2011 invece lo vediamo prendere parte a “Maschi contro femmine” e al sequel “Femmine contro maschi”, entrambi ancora una volta per la regia di Fausto Brizzi.

Vita privata e curiosità

La vita sentimentale di Nicolas Vaporidis ha letteralmente fatto sognare le ragazzine più romantiche del tempo. È stato fidanzato per un anno proprio con Cristiana Capotondi e nel 2008 è ha invece avuto una relazione con Ilaria Spada, conosciuta sul set di “Questa notte è ancora nostra”.

Naufragate queste due relazioni, nel 2012 Nicolas Vaporidis ha poi conosciuto Giorgia Surina, che ha sposato a Mykonos. Ma il matrimonio è purtroppo finito nel 2014. Dopo la fine di quello che da entrambi viene comunque ricordato come un grande amore, nel 2017 Vaporidis viene visto in compagnia di un’altra donna, la fotografa Carola Bondelli.

Nonostante la carriera di attore, Nicolas Vaporidis non ha mai amato partecipare alle occasioni mondane e pare che questo suo rifiuto sia dovuto alla fobia di cui lui stesso ha raccontato di soffrire. Si tratta infatti della demofobia, ovvero la paura dei luoghi affollati, che gli ha sempre impedito di frequentare le feste.