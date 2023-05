La quinta stagione di New Amsterdam sta per andare in onda su Canale 5. Ci sarà una sesta stagione?

La quinta stagione di New Amsterdam sta per andare in onda su Canale 5. Si tratta di un medical drama particolarmente amato, che ha conquistato tutti i fan. I fan sono curiosi di sapere se ci sarà una sesta stagione.

New Amsterdam 6 stagione: si farà?



La quinta stagione di New Amsterdam sta per essere trasmessa in Italia da Canale 5, per la gioia dei fan che amano tantissimo questo medical drama. In molti si sono chiesti se si tratta dell’ultima stagione o se ci sarà anche un sesto capitolo. In realtà bisogna dare una brutta notizia a tutti i fan, perché è arrivato il momento di dire addio al dottor Max Goodwin, interpretato da Ryan Eggold, e sappiamo bene che per i fan non sarà per niente facile. La NBC, però, ha deciso che la quinta stagione sarà l’ultima. La serie tv si era meritata un rinnovo per altre tre stagioni a gennaio 2020, mentre era ancora in onda la seconda stagione, ma a quanto pare questo sarà l’ultimo capitolo, definitivo. Un capitolo finale che sarà sicuramente molto intenso, anche se sarà più breve. Prevede, infatti, 13 episodi e porterà gli episodi complessivi a 92.

“La storia di Max Goodwin, e il suo impegno senza fine per i pazienti al New Amsterdam, è stata fonte di ispirazione. Siamo così grati ai produttori esecutivi David Schulner, Peter Horton, al nostro cast e alla troupe per l’incredibile dedizione, talento e collaborazione” ha dichiarato Lisa Katz, presidente della programmazione scripted di NBCUniversal Television & Streaming. “Quando ho letto per la prima volta la sceneggiatura del primo episodio di New Amsterdam, sapevo che si trattava di una serie vincente. Ci siamo emozionanti guardando il cambiamento messo in atto da Max e abbiamo applaudito quando ha posto ai suoi pazienti la domanda semplice ma profonda: ‘Come posso aiutare?’ Nelle ultime quattro stagioni, David, Peter e il nostro incredibile cast hanno affrontato storie importanti e stimolanti che hanno toccato la condizione umana, ma ci hanno anche fatto ridere e ci hanno dato speranza. Siamo così orgogliosi di questa serie e siamo in debito con tutti coloro che sono coinvolti” ha aggiunto il presidente di Universal Television Erin Underhill.

New Amsterdam: la trama e gli ascolti



New Amsterdam, creata da David Schulner, segue il dottor Max Goodwin, un medico diventato direttore del New Amsterdam, uno dei più antichi ospedali pubblici d’America, con lo scopo di cambiare radicalmente il sistema sanitario americano, mettendo al bando la burocrazia e fornendo le migliori cure possibili a tutti i pazienti che ne avessero bisogno. In Italia la serie tv è arrivata su Canale 5, dove presto andrà in onda anche la quinta stagione, l’ultimo capitolo. Per quanto riguarda gli ascolti, nonostante il successo incredibile ottenuto, soprattutto negli Stati Uniti si è registrato un calo durante la messa in onda della quarta stagione. Questo potrebbe aver influito sulla decisione della NBC di fermarsi a cinque stagioni e non continuare con una sesta, che sarebbe stata rischiosa.