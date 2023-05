New Amsterdam 5: la trama della serie in onda su Canale 5

Prossimamente, in prima serata su Canale 5, arriverà la quinta stagione di New Amsterdam. Il capitolo finale del medical drama è pronto a stupire tutti i fan. Scopriamo insieme la trama della serie.

New Amsterdam 5: la trama



Prossimamente, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la quinta stagione di New Amsterdam, il capitolo finale del medical drama. Per quattro stagioni, la serie ha raccontato uno degli ospedali pubblici più antichi degli Stati Uniti, i riflessi delle scelte politiche del governo sulla sanità e le storie del direttore Max Goodwin, interpretato da Ryan Eggold, dei suoi colleghi e dei loro pazienti. Dopo un anno particolarmente intenso, in cui la direzione del New Amsterdam ha subito un cambiamento molto drastico, l’amatissimo dottor Goodwin torna al timone. Nel momento in cui lo fa, però, deve anche affrontare dei problemi personali, che lo hanno gettato nella totale incertezza alla fine della quarta stagione.

L’intero team dovrà ritrovare l’ottimismo e rinnovare l’impegno per riuscire a vivere in modo più equilibrato professione e vita privata, riuscendo a creare dei profondi legami con le persone amate. La dottoressa Bloom, interpretata da Janet Montgomery, porterà avanti un percorso personale, che coinvolge anche il rapporto complicato con la sorella Vanessa, da cui si è allontanata. Il dottor Frome, interpretato da Tyler Labine, affronterà i problemi del suo matrimonio con Martin, interpretato da Mike Doyle. Dopo un anno ricco di sviluppi familiari molto importanti, il dottor Reynolds, interpretato da Jocko Sims, continuerà a scavare nel rapporto con il padre Horace, scomparso da tempo. Infine, la dottoressa Elizabeth Wilder, interpretata da Sandra Mae Frank, che è entrata nello staff solo da un anno, continuerà a costruire solide basi per diventare un elemento di punta del New Amsterdam e un’amica e confidente per tante persone.

New Amsterdam 5: l’ultimo capitolo su Canale 5



“Non riesco a credere che siano già passate cinque stagioni, e che questa sia l’ultima. Sono profondamente emozionato di chiudere la serie e di mettere un punto a questa incredibile storia. Non sempre si ha questa opportunità… sarà un ultimo capitolo appassionante. Grazie per questo viaggio incredibile. Mi mancheranno tutti quelli che mi hanno accompagnato in questo lungo percorso” ha dichiarato Ryan Eggold, che interpreta il protagonista Max Goodwin. “La quinta stagione finirà dove tutto è iniziato. Penso che sia importante tornare all’energia della prima stagione… tutte le storie che hanno entusiasmato gli spettatori troveranno una degna conclusione” ha dichiarato lo sceneggiatore David Schulner. Le storie raccontate in New Amsterdam sono ispirate a vicende reali, tratte dai racconti del Bellevue Hospital di New York, l’ospedale pubblico più antico degli Stati Uniti, e dal volume Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital, scritto dall’ex direttore sanitario Eric Manheimer, coinvolto nella realizzazione della serie come autore e produttore. Tra i tanti spicca l’episodio Maybe Tomorrow, in cui lo staff del New Amsterdam è alle prese con le conseguenze pratiche della decisione presa dalla Corte Suprema sul diritto all’aborto. Per una donna, la cui gravidanza ne mette in pericolo la vita, Goodwin riuscirà a trovare un valido aiuto solo portandola fuori dello stato di New York. Temi molto attuali, storie reali, che coinvolgono molte persone. Questo è ciò che amano i fan di New Amsterdam.