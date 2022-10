Netflix: tutti i titoli in uscita a novembre 2022

Le proposte di Netflix per novembre 2022 sono molte e molto interessanti. Nel campo delle serie tv, gli appuntamenti da non perdere saranno svariati.

Netflix: tutte le serie tv in uscita a novembre 2022

Si comincia il 3 novembre con l’uscita di una nuova comedy dalle tinte anni ’90 che racconterà la storia dell’ultimo negozio di videonoleggio degli Stati Uniti…

quale negozio lo si evince dal titolo del prodotto: Blockbuster!

Il 9 novembre, invece, non abbiamo dubbi che si scatenerà un certo tam-tam sulla piattaforma e sui social con il rilascio della quinta stagione di The Crown. I nuovi episodi sulla storia dei reali sono davvero molto attesi e le aspettative sono alle stelle.

Il 23 novembre, invece, sarà diffusa Mercoledì, un’altra serie verso cui si nutrono già aspettative piuttosto elevate giacché porta la firma di Tim Burton e chiama a rapporto i già numerosi fan della narrazione della Famiglia Addams.

Nei panni di Mercoledì Addams troveremo Jenna Ortega.

Nel mezzo di questi contenuti, che sono senza dubbio tra i più attesi, troviamo però tante altre proposte come Young Royals (1 novembre), la prima parte della quarta stagione di Manifest, la prima stagione di The Fabulous e la prima di Il segreto della famiglia Greco (tutto il 4 novembre), Warrior Nun (10 novembre), Uno di noi sta mentendo – stagione 2 (16 novembre) e ancora 1899 il 17 novembre e lo stesso giorno la terza stagione di Dead to me – Amiche per la morte.

Il 18 novembre tornerà Elite con la sua sesta stagione e esordineranno Reign supreme e Somebody. Si chiude il 24 novembre con l’esordio della serie First love.

Netflix: tutti i film in uscita a novembre 2022

Nella sezione film, la prima novità su Netflix arriva il primo novembre: è The Takeover, una pellicola di genere crime/azione. Ma l’attesa è tutta per il 4 novembre, quando verrà rilasciato cioè Enola Holmes 2, con Millie Bobby Brown, Henry Cavill e Helena Bonham Carter.

Lo stesso giorno sarà rilasciato anche il dramma storico Il cavaliere del re e il 7 novembre il film d’azione Il legionario. L’8 novembre sarà la volta del film d’azione storico Medieval e del primo titolo natalazio, La famiglia Claus 2. Il 9 novembre su Netflix arrivierà la commedia d’animazione Calciatori contro mutanti, mentre il 10 ci sarà un’altra proposta natalazia con Falling for Christmas. Lo stesso giorno tornerà il thriller Proiettile vagante 2. L’11 novembre sarà la volta di Il drago di mio padre (animazione), Monica o my darling (commedia thriller) e Rimani (romance drammatico).

Il 16 novembre arriveranno le commedie Biglietti fortunati, Que viva Mexico! e Due fuori pista. Ma quel giorno sarà anche la volta de Il prodigio del regista Premio Oscar Sebastiàn Lelio con la storia della giovane Anna O’Donnell che, a quanto pare, ha smesso di mangiare il giorno del suo undicesimo compleanno.

Il mese si chiude con Natale con te (romance, 17 novembre), Slumberland – Nel mondo dei sogni (fantastico, 18 novembre), Le nuotratrici (sportivo-biografico, 23 novembre), Il diario segreto di Noel (drammatico, 24 novembre) e Il mio nome è vendetta (thriller, 30 novembre).