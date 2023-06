Naomi Watts si è sposata. L’attrice ha scelto un abito da sposa da sogno, che ha conquistato tutti. Un abito molto elegante ma anche sensuale, che l’ha resa bellissima e davvero raggiante.

Naomi Watts si è sposata, l’abito da sposa è da sogno: prezzo e marca

Naomi Watts si è ufficialmente sposata. L’attrice ha detto si ed è convolata a nozze con il compagno Billy Crudup, collega conosciuto sul set della serie Netflix dal titolo Gypsy. I due si sono giurati amore eterno, lontano da occhi indiscreti e dai riflettori. L’annuncio è stato dato dalla stessa attrice, che ha condiviso uno scatto su Instagram a promessa avvenuta, che ritrae la coppia sulla scalinata del municipio di New York. I due sembrano davvero radiosi e molto innamorati. A colpire, però, non è stato solo il loro grande amore e la notizia improvvisa, ma anche l’abito da sogno scelto da Naomi Watts. Impossibile non lasciarsi conquistare dall’incredibile eleganza della sposa, con un pizzico di sensualità, tanta classe e una straordinaria bellezza. La sposa si è mostrata avvolta in un abito di pizzo, firmato Oscar de la Renta.

Il prezzo? L’importo sborsato è pari a 4.929,57 euro. Ad altezza caviglia e della linea svasata, a cucire la trama dell’abito è una fitta rete di gigli d’acqua, fiore predominante del ricamo, le cui foglie scolpiscono le spalline e il meraviglioso scollo. Naomi Watts ha scelto di non indossare velo, coroncine o altri accessori, mantenendo anche una forte e meravigliosa semplicità. Il tutto è stato completato da un paio di sandali color oro e un finissimo girocollo.

L’abito da sposa da sogno scelto da Naomi Watts

Quello di Naomi Watts non è il solito abito da sposa. Fa parte della collezione Pre-fall 2023 della griffe e questo dimostra che non si tratta di una scelta particolarmente diffusa, soprattutto tra le donne famose. Andare oltre il tradizionale concetto di abito da sposa, scegliendo una soluzione che possa essere indossato anche in altre occasioni oltre le nozze, è sicuramente una scelta originale. Il taglio lineare, il ricamo, il bianco candido, rendono l’abito perfetto per una sera d’estate o per un’altra occasione speciale. E l’abito diventa ancora più speciale per tutti i ricordi ad esso connesso dopo il matrimonio. Un modo per evitare di abbandonare per sempre nell’armadio il proprio abito da sposa, uno degli abiti più importanti di tutta la vita, che viene indossato per una sola giornata, diventando un semplice ricordo. In realtà ci sono dei vestiti, come questo, che possono essere indossati anche in altre occasioni. Nel caso di Naomi Watts la complice è stata Jeanann Williams, stylist, al suo fianco nella scelta del look. “Grazie per avermi convinto ad andare oltre il mio guardaroba e per avermi inviato questo bellissimo abito” ha scritto la sposa sotto il post della stylist. L’attrice ha dimostrato che l’abito bianco, il più importante della propria vita, può essere indossato ancora, senza dover per forza essere associato solo al matrimonio.