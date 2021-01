Il dating show Naked Attraction, nato nel 2016 nel Regno Unito, approda in Italia dal 7 febbraio. Chi sarà la conduttrice, dove guardarlo e come funziona la trasmissione televisiva nella quale i concorrenti si mettono letteralmente a nudo davanti le telecamere.

Come funziona il dating show

Naked Attraction è un dating show molto particolare – differente, ad esempio, dal tradizionale Uomini e Donne: per trovare l’anima gemella infatti ci si deve spogliare, completamente nudi. La trasmissione televisiva è nata nel Regno Unito e la sua prima edizione è andata in onda nel 2016, presentata dalla conduttrice, scrittrice e giornalista Anna Richardson. Il successo dello show è stato tale che è stato rinnovato per ben quattro stagioni, in onda su Channel 4.

In Italia è possibile vederlo sulla piattaforma DPlay Plus.

Come funziona il famoso Naked Attraction che ha dato tanto scandalo? La procedura è semplice. Un concorrente si trova in studio vestito e attorno a sé vede delle cabine colorate schermate da vetri opachi. Nelle cabine si trovano sei pretendenti completamente nudi, tra i quali il concorrente dovrà scegliere per ottenere un appuntamento. Lo show si divide in tre fasi, durante le quali i il concorrente dovrà scartare alcuni dei pretendenti sulla base dell’attrazione fisica.

Nella prima fase il vetro della cabina si alza fino a scoprire le gambe e le parti intime, nella seconda il busto e solamente nell’ultima fase il concorrente potrà vedere il viso dei pretendenti. Alla fine quindi la persona vestita dovrà spogliarsi e decidere con chi, tra i due ultimi pretendenti nudi rimasti, avere un appuntamento. Non finisce qui: la trasmissione televisiva mostra agli spettatori anche i pareri e i feedback dell’appuntamento.

Naked Attraction Italia

Le regole dello show sono stringenti: in nessun caso il concorrente e i pretendenti possono incontrarsi prima del finale disvelamento del corpo. Il personale del programma tv scorta persino i nudi pretendenti per andare in bagno, per far sì che la persona che deve scegliere non li veda completamente mentre abbandonano la cabina colorata.

Naked Attraction ha suscitato scandalo, ribaltando la tradizionale concezione dell’appuntamento amoroso. Se di solito si valuta prima il carattere e il viso di una persona con cui vorremmo cominciare una relazione sentimentale, il programma televisivo pone questi fattori alla fine. A dominare sono quindi le sensazioni e l’attrazione fisica.

Il dating show Naked Attraction è finalmente sbarcato anche in Italia, condotto dalla giornalista e conduttrice Nina Palmieri, famosa soprattutto per essere una delle inviate de Le Iene. Il programma verrà trasmesso su Discovery + a partire dal 7 febbraio 2021. Su DPlay Plus è però già disponibile dal 19 gennaio la prima puntata del casting, che mostra alcuni dei partecipanti.

