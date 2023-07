Ibrahim Çelikkol è un attore e un ex modello turco, protagonista della serie televisiva turca “My Home My Destiny” che andrà in onda dal 10 luglio su Canale 5. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerlo meglio.

My Home My Destiny, chi è Ibrahim Çelikkol? La vita privata

Ibrahim Çelikkol è un attore e un ex modello turco. È nato il 14 febbraio del 1982 a Izmit, in Turchia, ha quindi 38 anni ed è del segno zodiacale dell’Acquario. Ibrahim è alto un metro e ottantasette centimetri per un peso di 80kg. Ha un grosso tatuaggio sulla spalla sinistra raffigurante una rosa, un cigno e pare un rapace. Oltre a essere un ex modello è anche un ex giocatore di basket e la sua famiglia è molto appassionata di sport e di musica, passioni che Ibrahim ha ereditato. La sua famiglia paterna è di origine araba, suo padre era un ex calciatore, Ibrahim aveva 18 anni quando è venuto a mancare ed è allora che ha smesso di giocare a basket. La famiglia della madre invece è di origine greca. Ibrahim ha inoltre una sorella, Asli, che gioca a pallavolo.

Dal 2011 al 2013 Ibrahim Çelikkol ha avuto una relazione con l’attrice Deniz Çakir, mentre è stato spostato dal 2017 al 2022 con Mihre Mutlu, dalla quale, nel 2019, ha avuto un figlio che si chiama Ali. La coppia ha divorziato lo scorso anno dopo cinque anni di matrimonio. Se volete saperne di più su Ibrahim Çelikkol potete seguirlo sulla sua pagina ufficiale di Instagram che a oggi ha 2,5 milioni di follower.

My Home My Destiny, chi è Ibrahim Çelikkol? La filmografia

Ibrahim Çelikkol è entrato nel mondo della recitazione dopo aver incontrato il noto regista Osman Sinav, che nel 2008 ha decido di scritturarlo per vestire i panni di Şamil Barurai nella serie televisiva “Narkoterör“. Da qual momento la sua carriera è decollata e lo abbiamo visto recitare in diversi film e serie televisive, quali per esempio: “Feith 1943″, “Solamentte tu”, Drunk of love”, “Keskin Bicak”, “Intersection” e “Terra amara”.

Su Canale 5 sta per debuttare la serie televisiva turca “My Home My Destiny”, che vedrà Ibrahim Çelikkol nel ruolo di uno dei protagonisti. Nella serie, che in lingua originale si chiama “Doğduğun Ev Kaderindir” che significa “la casa in cui sei nato è il tuo destino“, Ibrahim veste i panni di Mehdi, un giovane ragazzo in cerca di moglie. La serie televisiva turca ruota attorno alla figura di Zeynep Göksu, nata in una famiglia molto povera. Zeynep viene adottata da una famiglia benestante e cresce quindi ricevendo una educazione di qualità in un ambiente di lusso. Si fidanza con un uomo dell’alta società, Faruk, ma in realtà non lo ama abbastanza per diventare sua moglie. La giovane accetta invece di sposare un giovane del suo quartiere nativo, Mehdi, per senso di colpa verso la madre biologica. I due avranno un legame tumultuoso, fatto di sfide e difficoltà. Appuntamento quindi fissato per lunedì 10 giugno, alle 15,45 su Canale 5 per iniziare a vedere questa serie televisiva con Ibrahim Çelikkol tra i protagonisti.