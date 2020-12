Tra tante attività ludiche, i videogiochi non passano mai di moda: quanti, tra di noi, sono o sono stati appassionati? Un conto, però, è giocare da soli e un altro, è condividere il tutto insieme ad altri gamer. Oltre a chat online e video su YouTube, ora è possibile guardare e far assistere alle proprie sfide tramite Twitch TV: vediamo qui di seguito che cos’è e come funziona.

Twitch TV: che cos’è?

Si tratta di una piattaforma streaming videoludica dove è possibile filmarsi mentre si gioca e condividere il tutto con altre persone. Una sorta di YouTube di sole live, dove i partecipanti sono coinvolti in prima persona e possono interagire con il gamer e viceversa. Questa piattaforma è la più famosa al mondo, soprattutto nel settore, e viene utilizzata da milioni di utenti ogni giorno.

Ma facciamo un passo indietro: Twitch nasce nel 2007 da un’idea di Justin Kan e Emmett Shear con il nome di Justin.tv.

Advertisements

Ma poi nel 2011 prende il nome che ancora oggi conosciamo. Il successo è immediato e in poco tempo, nel 2011 appunto, arriva a diventare la quarta piattaforma in classifica a generare più traffico su Internet negli Stati Uniti. Successivamente, nel 2014 Amazon compra la piattaforma per un valore di 970 milioni di dollari. Portando così novità e cambiamenti in essa, come ad esempio la possibilità di collegare l’account Twitch con l’abbonamento di Amazon Prime.

Twitch: come funziona?

Il meccanismo di Twitch è semplicissimo e adatto a tutti. Basta iscriversi alla piattaforma creando un account, inserendo dati personali oppure collegandosi con il proprio account di Facebook.

Se invece non avete intenzione di iscrivervi, potete lo stesso guardare le live. Ma non potrete partecipare attivamente, ad esempio parlando in chat, seguire lo streamer per sapere se è online o no, e streammare a vostra volta. La scelta spetta a voi, sappiate però che sono molteplici i vantaggi nel creare un account Twitch. Per prima cosa, bisogna sapere che ci sono due tipi di iscrizioni: l’account gratuito e l’abbonamento a pagamento a Prime.

In base a quale sceglierete, avresti diverse funzioni e prestazioni. Vediamo qui di seguito quelle dell’account base:

Account Twitch

Tutte le funzioni dell’account base sono gratuite, facilmente accessibili non appena ci si iscrive alla piattaforma. In sintesi, si può:

accedere alla galleria di giochi trasmessi in tempo reale

scegliere gli streamer “preferiti” per sapere quando è online o no e ricevere ogni tipo di aggiornamento

supportare gli streamer preferiti con donazioni o con un abbonamento con un costo mensile

accedere alla chat dove si può comunicare in tempo reale con lo streamer e gli altri utenti

streammare.

Twitch Prime

Invece, l’account premium è a pagamento e per abbonarsi, è necessario essere iscritti ad Amazon Prime, al quale si può collegare poi l’account di Twitch. Rispetto al precedente, presenta molti vantaggi in più. Eccoli:

accedere ogni mese a contenuti gratuiti di giochi selezionati dalla piattaforma e, in alcuni casi, ricevere giochi gratis

ricevere un abbonamento gratuito al canale del proprio streamer preferito

ricevere funzionalità plus come nuove skin, potenziamenti, per i propri giochi preferiti

usufruire di tante nuove funzionalità anche a livello grafico-estetico relative alla chat come colorare i messaggi che si invia

se si è uno streamer, archiviare i propri video fino a 60 giorni anziché 14 giorni dell’account base

assenza di pubblicità

una coroncina accanto al proprio nome per far capire che si possiede un account premium.

Insomma, Twitch TV, oltre ad essere un’ottima piattaforma di videogame su cui trascorrere del tempo in compagnia, è un’ottima idea regalo per Natale da regalarsi o regalare.