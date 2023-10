Davide Renne è il nuovo direttore creativo di Moschino. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerlo meglio.

Moschino, chi è il nuovo direttore creativo Davide Renne

Moschino, dopo le dimissioni di Jeremy Scott avvenute lo scorso mese di marzo, ha un nuovo direttore creativo, ovvero Davide Renne. Davide ha 46 anni, è toscano ed è un nome noto del mondo della moda, in passato ha infatti lavorato come Head of Womenswear Design da Gucci, sotto la guida di Alessandro Michele. Il debutto di Davide Renne avverrà a febbraio, in occasione della presentazione della Collezione Autunno Inverno 2024 2025. La scelta da parte del brand italiano è avvenuta dopo l’ottima sfilata svoltesi a Milano lo scorso mese di settembre. Negli scorsi 10 anni, Moschino ha avuto l’americano Jeremy Scott come direttore creativo, prima di lui Rossella Jardini, storico braccio destro di Franco Moschino, scomparso nel 1994. Oltre a Moschino altri importanti brand di alta moda hanno di recente cambiato il proprio direttore creativo, basta pensare a Sabato De Sarno per Gucci o a Seàn McGirr per Alexandre McQueen.

Moschino: le prime parole del nuovo direttore creativo Davide Renne

Come abbiamo appena visto, il 46enne toscano Davide Renne è il nuovo direttore creativo di Moschino. Queste le prime parole rilasciate da Renne e diffuse in una nota del gruppo Aeffe: “Franco Moschino aveva soprannominato il suo studio ‘la sala giochi’. Questa definizione mi ha colpito. Ciò che la moda – e soprattutto quella italiana, e la Maison Moschino in primis – può realizzare con la sua influenza dovrebbe essere sempre fatto con un senso di gioco, di gioia. Un senso di scoperta e sperimentazione. Tutta la mia vita mi ha portato a intraprendere un viaggio di esplorazione. Sono pienamente consapevole dell’onore che Massimo Ferretti, un gentiluomo che è stato quasi paterno nei miei confronti con la sua capacità di ascoltare e dialogare durante i nostri incontri, mi abbia concesso di prendere il timone della Maison fondata da una delle grandi menti della moda. Quindi grazie infinite signor Ferretti per avermi dato le chiavi della sua stanza dei giochi. Non vedo l’ora di iniziare. Ci divertiremo. Insieme.”

Massimo Ferretti, presidente del gruppo Aeffe Spa ha parlato così del nuovo direttore creativo di Moschino: “oggi diamo il benvenuto a Davide nella famiglia Moschino. Siamo rimasti tutti colpiti dalla visione estremamente sofisticata di Davide, dalla sua consapevolezza del potere della moda di creare un dialogo vivo e poetico con il mondo che ci circonda e dalla sua profonda comprensione dell’heritage di Moschino e dei nostri codici. È un designer brillante e un essere umano speciale: Franco diceva che le cattive maniere sono l’unico vero cattivo gusto e conoscendo Davide sono rimasto colpito non solo dal suo evidente talento, ma dalla sua gentilezza, dalla sua sensibilità. Siamo certi che giocherà un ruolo fondamentale nel plasmare il futuro di Moschino, una Maison globale co un cuore italiano e un DNA davvero unico nel settore di lusso.”

