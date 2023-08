Toto Cotugno è morto ieri, 22 agosto 2023, e ha lasciato la moglie Carla, con cui ha condiviso un lungo matrimonio, messo alla prova dalla nascita di un figlio da un’altra relazione.

Morto Toto Cutugno, chi è la moglie Carla: il matrimonio

Toto Cutugno è morto nella giornata di martedì 22 agosto 2023, all’età di 80 anni. Il cantante era ricoverato presso l’ospedale di San Raffaele di Milano, dove si è spento. Ha combattuto a lungo contro una grave malattia ma negli ultimi mesi purtroppo le sue condizioni si erano aggravate. Toto Cutugno era conosciuto da tutti per le sue canzoni e la sua lunga carriera, ma prima di diventare famoso ha avuto un’infanzia molto difficile, segnata dalla scomparsa di una sorella e dalla malattia del fratello e un’importante operazione di un’altra sorella. Tutti dettagli che ha raccontato lo stesso cantante nel corso del tempo. La vita privata dell’artista è stata migliorata dal suo matrimonio con la moglie Carla, celebrato nel 1971. Toto Cutugno ha sposato la sua dolce metà nel 1971 e da allora i due sono sempre rimasti legati, cercando di superare qualsiasi difficoltà insieme. Non hanno mai amato esporre troppo la loro relazione, ma hanno vissuto un forte legame per più di 50 anni, mantenendo sempre il più possibile la loro privacy nonostante la notorietà del cantante. Nel corso di questi anni di matrimonio non sono mancate le crisi. L’artista ha parlato spesso della donna con cui ha condiviso la sua intera vita e ha anche raccontato che la loro storia è riuscita a sopravvivere ad un tradimento.

Morto Toto Cutugno, chi è la moglie Carla: il figlio avuto da un’altra relazione

Era il 2018 quando Toto Cutugno ha dichiarato che la sua grande e lunga storia d’amore con la moglie Carla era riuscita a sopravvivere anche ad un tradimento. “Carla poteva cacciarmi di casa e invece non l’ha fatto” aveva dichiarato il cantante, in un’intervista al Corriere della Sera. Toto Cutugno aveva avuto una fugace relazione extraconiugale durante il suo matrimonio, da cui è nato un bambino. È stata proprio la moglie Carla a chiedere al marito di riconoscere quel bambino e dargli il suo cognome. “La prima cosa che mi disse fu di riconoscere mio figlio e dargli il mio cognome” aveva raccontato l’artista. Nico Cutugno è il figlio nato da quella relazione extraconiugale. Ha 33 anni ed è laureato in Economia. “È uno di quei tanti bravi ragazzi italiani sui quali il nostro Paese dovrebbe puntare” aveva dichiarato il padre. “Merito 10 in lealtà. A mio figlio Nico ho sempre insegnato a vivere così, senza mancare di rispetto a nessuno. Cosa mi ha insegnato lui? A essere sincero. Se mento Nico si arrabbia. Ma a me piacciono molto le bugie” aveva dichiarato Toto Cutugno in un’intervista su Tv, Sorrisi e Canzoni nel 2019, parlando del suo ruolo di padre. Un ruolo che la moglie Carla ha fortemente voluto per suo marito, arrivando addirittura a perdonargli il tradimento e a spingerlo a riconoscere suo figlio e ad essere presente per lui, nonostante fosse nato da un’altra donna, mentre erano sposati.