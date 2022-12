Un drammatico lutto ha sconvolto Uomini e Donne: Paola D’Andrea, uno dei volti storici del dating show condotto da Maria De Filippi è improvvisamente morta.

Lutto a Uomini e Donne, morta Paola D’Andrea: il post su Ig

Paola D’Andrea, volto storico di Uomini e Donne che ha spesso rivestito il ruolo di opinionista, è deceduta.

La tragica notizia è stata annunciata da Rosy Chiarelli, anche lei presenza fissa del dating show.

L’improvvisa scomparsa della donna ha sconvolto i fan del programma condotto da Maria De Filippi che hanno chiesto a Chiarelli cosa fosse successo alla presenza fissa tra il pubblico. La donna, che su Instagram ha pubblicato uno scatto della D’Andrea corredato dalle parole “ciao amica, ti voglio bene”, si è limitata a rispondere che Paola è scomparsa per “unbrutto male”.

È stata uno di volti storici del pubblico del programma

Nel 2012, Paola D’Andrea aveva rilasciato un’intervista a CalabriaMagnifica con la quale rivelò come le venne l’idea di partecipare a U&D.

Spiegando di essere sempre arrabbiata quando guardava il programma dal divano della sua casa, ha detto: “Dicevo ‘Adesso vado io e gli spacco la faccia, le zittisco io’. Mi arrabbiavo con la televisione dal divano. Una sera sono stata al Maurizio Costanzo Show, ho visto personaggi che facevano parte dell’entourage di Uomini e Donne. Sfacciatamente li ho fermati e ho chiesto di partecipare a un provino. Hanno detto sì e l’indomani ero a Uomini e Donne”.

Inoltre, aveva raccontato: “Io sono una delle persone storiche di questo programma. Ormai sono più di 15 anni che faccio parte di questo pubblico irriverente, opinionista d’assalto, qualche volta cattiva, ma solo per fare venire fuori il meglio dei ragazzi. Non di certo per deriderli o metterli in situazioni spiacevoli, questo non lo vorrei mai. Sono più cattiva con chi se lo merita. Non sbaglio quasi mai e se sbaglio, chiedo scusa. Questa sono io, nel bene e nel male. Non ho nessun copione, posso piacere come non piacere, però comunque sono questa. Nella vita privata sono uguale, come appaio in televisione. Non potrei mai essere diversa”.