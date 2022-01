Come le altre piattaforme di streaming anche Disney+ arricchisce sempre di più la sua offerta. A partire dal 30 marzo 2022 infatti sulla piattaforma di Topolino sarà disponibile “Moon Knight”, la nuova serie tv prodotta dalla Marvel, ma si potrà vedere anche su Sky Q e tramite l’app su Now Smart Stick.

Per ora i più appassionati dell’universo Marvel dovranno accontentarsi del trailer appena uscito, ma proprio grazie a questo possiamo sapere qualche informazione in più sulla trama e sul cast dell’attesissima serie tv.

Moon Knight

Come succede con la maggior parte degli universi Marvel anche questa serie tv va posizionata su una linea del tempo. È infatti ambientata dopo i fatti accaduti in Avengers: Endgame, “Moon Knight” è una serie tv basata sull’omonimo supereroe che è stato descritto nei fumetti Marvel, per lo schermo interpretato da Oscar Isaac.

La trama racconta appunto le vicende di Marc Spector, un ex-agente della CIA che viene quasi ucciso da un terrorista conosciuto con il nome di Bushman. Viene poi salvato dal dio della luna Khonshu che gli conferisce alcuni poteri per farlo diventare Moon Knight, il super eroe che da il nome alla serie.

Come scopriremo ben presto, il protagonista è affetto da personalità multiple: tutti infatti lo conoscono come Marc Spector, ma può essere anche Steven Grant, Jake Lockley e lo stesso dio Khonshu a seconda di quale sia la personalità più dominante in quel momento. A volte tutte queste diverse personalità tendono a cooperare tra loro, altre volte invece entrano in conflitto per cercare di prevalere le une sulle altre costringendo il protagonista a condurre questa sorta di lotta interiore con le sue altre personalità, mentre nel frattempo si ritrova anche coinvolto in una mortale guerra tra dei che si svolge davanti allo sfondo dell’Egitto moderno e antico.

Le tematiche affrontate dalla serie tv

Dopo aver conosciuto il nostro eroe, ovvero Marc, attraverso il nuovo trailer rilasciato dalla Marvel per presentare “Moon Knight”, ci è subito chiaro che tra le tematiche affrontate c’è senza dubbio quella che riguarda la sfera dei problemi piscologici e dei disturbi della personalità.

A soffrirne infatti è lo stesso protagonista, affetto in particolar modo da disturbo associativo. Una tematica non certo facile da rappresentare, che corre anche il rischio di prestarsi ad interpretazioni spesso errate.

Il cast di “Moon Knight”

Nel cast della serie tv vediamo Oscar Isaac nei panni del protagonista Marc Spector. Grazie alla sua interpretazione in “Show me a Hero”, l’attore guatemaltico nel 2016 ha anche vinto un Golden Globe.

L’attore, regista e scrittore Ethan Hawke è invece l’antagonista della serie. Per rendere la storia più verosimile possibile, nel cast sono stati inseriti anche nomi che non ci diranno molto, ma che siamo sicuri che sapranno distinguersi nei loro ruoli, come le attrici May Calamawy e Dina Shihabi quest’ultima dall’Arabia Saudita. Presenti anche Alexander Cobb, Gaspard Ulliel, figlio di una famiglia di stilisti e Loic Mabanza, ballerino, modello e attore.