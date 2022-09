Disponibile su Netflix, Dahmer – Mostro, La storia di Jeffrey Dahmer è una nuova serie tv prodotta dal celebre Ryan Murphy, a tutti noto soprattutto per la serie American Horror Story. Come di consueto, Ryan Murphy propone un prodotto dalla tinte horror che si configura come un crime drama tratto da una storia vera.

Dahmer – Mostro, La storia di Jeffrey Dahmer: trama della serie di Ryan Murphy

Composta da un totale di 10 episodi di 50 minuti ciascuno, racconta infatti i fatti realmente accaduti legati alla figura del serial killer Jeffrey Dahmer, accusato di cannibalismo a danno di ben diciassette vittime uccise nell’arco di dieci anni. La serie si propone di riportare a galla i crimini Dahmer, a lungo ignorati dalla giustizia. I fatti si collocano negli Stati Uniti negli anni tra il 1978 e il 1991, quando un misterioso serial killer, con le sue pratiche inquietanti e atroci, comincia a mietere vittime senza che la polizia né abbia neppure il sentore.

Cominciano però a emergere prove di delitti raccapriccianti che spingono le forze dell’ordine all’intervento e alla caccia del colpevole.

Quello di Dahmer – Mostro, La storia di Jeffrey Dahmer sembra un prodotto che fa un po’ eco a Unabomber – In His Own Words, serie molto apprezzata sempre su Netflix. Non c’è dubbio però che Ryan Murphy lo abbia “tinto” dei suoi tratti caratteristici, rendendo ancora più inquietante la faccenda che, già di per sé, è piuttosto sconvolgente.

Dahmer – Mostro, La storia di Jeffrey Dahmer: il cast completo

Grande protagonista della serie Dahmer – Mostro, La storia di Jeffrey Dahmer è Evan Peters, tra i pupilli di Ryan Murphy già coinvolto in diverse stagioni di American Horror Story: è proprio lui a impersonare il serial killer protagonista. A vestire i panni del padre di Jeffrey, Lionel Dahmer, sarà invece Richard Jenkins già visto, tra le altre cose, in La forma dell’acqua. Seguono poi Michael Learned come Catherine Dahmer (Una famiglia americana) e Niecy Nash (Claws) in qualità di Glenda Cleveland.

Segue poi una corposa lista di altri attori che affiancano i protagonisti: Penelope Ann Miller, Michael Beach, Colby French, Shaun J. Brown, Mac Brandt, Grant Harvey, Matthew Alan, Scott Michael Morgan, Josh Braaten, Savannah Brown, Nick A. Fisher (che sarà Jeffrey da giovane!), Cameron Cowperthwaite, Vince Hill-Bedford, Blake Cooper Griffin, Matt Cordova, Rodney Burford, Karen Malina White, Nikyla Boxley, Karl Makinen, Nigel Gibbs, Brandon Black, Raphael Sbarge, David Barrera, Dyllón Burnside, Khetphet “KP” Phagnasay, Ken Lerner, Dominic Burgess, Chris Greene, Furly Mac e Linda Park. Una lista piuttosto nutrita per un cast composito che promette un prodotto di qualità.

Certamente, come tutte le serie crime, specie quelle basate su storie vere, Dahmer – Mostro, La storia di Jeffrey Dahmer ha un suo pubblico ben specifico. Senza contare l’enorme influenza del nome di Ryan Murphy sugli spettatori! Quello che però ne denota già la fama sono le poliche: i parenti delle vittime sono già insorti contro il prodotto, gridando allo scandalo: dal loro punto di vista la serie riporterebbe in auge un trauma del passato, causando un dolore alle famiglie delle vittime di cui non viene tenuto conto nella prospettiva di monetizzazione di Netflix…