La moda street alle sfilate autunno-inverno 2023: le tendenze

Non c’è niente da fare: la moda street continua a fare innamorare. A dimostrare tale amore ci hanno pensato le varie sfilate in previsione della stagione autunnale del 2023: tutto profuma di street style ed è impossibile resistere alla tendenza.

Street style: le tendenze per l’autunno 2023

Le sfilate la dicono lunga su quelle che saranno le tendenze delle nuove stagioni. Alle varie fashion week, infatti, le passerelle hanno indossato capi street, prontissimi a colpire tutto il mondo nella nuova stagione autunnale del 2023. La moda street continua a fare innamorare moltissime generazioni, dove le più giovani sono senza dubbio quelle più sul pezzo riguardo la tendenza, ma lo street style affascina tutti e tutte. Tra outfit total grey, cuffie extra large da mostrare come accessorio cool, parachute pants e chi più ne ha più ne metta, la moda street si trasforma in un’unica grande tendenza tutta da vivere.

Total grey: la vera tendenza street si tinge di grigio

Forse molti non lo avrebbero mai detto, ma è ufficiale e le sfilate hanno solo confermato la tendenza. L’autunno 2023 vedrà una grandissima quantità di outfit tinti di grigio, dalla testa ai piedi. Una moda street forse insolita, ma assolutamente di grandissima tendenza nel 2023. Un look street non è necessariamente un look oversize e solo casual, anzi. Un look street diventa cool, diventa glamour e diventa degno di essere fotografato. Il grigio è elegante ma è allo stesso tempo molto cool, adattandosi alla perfezione sia ad abbinamenti sporty-chic, sia ad abbinamenti più casual. Sì dunque a completi giacca-pantalone, a gonna-giacca, e a sfumature di grigio che vanno da quello più chiaro a quello più scuro. Va bene tutto, purché sia tinto di grey.

Le cuffie sono l’accessorio must have per l’autunno 2023

Se c’è un accessorio obbligatorio per l’autunno 2023, quello è da ricercarsi nelle cuffie. Non esiste moda street senza cuffie, meglio se extra large. Passeggiare per le vie della città non sarà la stessa cosa senza un paio di cuffie comode, pratiche e senza fili. Si tratta dell’accessorio perfetto che unisce utilità tecnologica a stile. Ascoltare la musica diventerà una grande tendenza, basta farlo con le cuffie giuste!

Parachute pants: l’amore continua

Ormai hanno fatto breccia nel cuore di chiunque: i parachute pants continuano a essere i protagonisti di ogni stagione e si confermano tendenza anche per l’autunno 2023. Non importa il colore, non importa la trama, non importa il numero delle tasche: va bene tutto, basta che siano parachute. Perfetti per ogni contesto, i pantaloni parachute riescono ad adattarsi a ogni stile e a ogni personalità. Con sneakers, anfibi, stivali e anche con décolleté per un effetto più glam-chic, i parachute pants sono il capo must have che non può mancare nel guardaroba.

Vestitini in perfetto stile twee girls: mood scuola e street style

La moda street abbraccia il ritorno delle twee girls, con tanto di abitini school, colletti bianchi e modelli corti. Un perfetto mix di leggerezza e fashion style.

L’autunno 2023 conosce bene i suoi obiettivi: stupire, divertirsi ed essere sempre alla moda.