Dopo il successo nel campo degli aspirapolvere, di cui Dyson è diventato leader indiscusso, dei phon e delle piastre per capelli, oggetto del desiderio di molte, il brand inglese sbarca anche nel campo dei gadget tecnologici. Ecco allora quale sarà la prossima sorpresa del marchio in arrivo ad ottobre.

Le cuffie Dyson che purificano l’aria

Il novo progetto a cui fa capo Jake Dyson, il primogenito del fondatore del brand James Dyson, viene chiamato Dyson Zone e consiste in un paio di cuffie dall’aspetto futuristico, ma non è tutto, c’è di più.

Il modello di cuffie in questione, prima di tutto, è l’over-ear e va a coprire quindi tutta la parte esterna dell’orecchio con lo scopo di cancellare il rumore esterno pur regalando una sensazione di comfort a chi le indossa.

Lo studio dietro il nuovo dispositivo Dyson

Le Dyson Zone sono non sono solo cuffie, ma sembrano anche fungere da “mascherina tecnologica”. Sono infatti dotate anche di un dispositivo all’altezza del naso e della bocca, a sua volta dotato di filtro, che purifica l’aria.

Il frutto di questo nuovo progetto firmato Dyson è il risultato di un’esperienza trentennale dell’azienda nello studio del flusso d’aria e delle soluzioni di filtrazione di cui per primi, sono dotati i loro stessi aspirapolvere.

L’era post Covid

L’inquinamento dell’aria non è più un problema che riguarda paesi lontani dal nostro, ma sottovalutato per anni si è trasformato in una vera e propria piaga mondiale. Se ci aggiungiamo poi la tremenda esperienza che abbiamo passato con il Covid, un ambiente più pulito diventa condizione necessaria per una vita più serena.

Ecco allora che nell’era post Covid, dopo che “la cultura delle mascherine” tipica dei paesi asiatici ha raggiunto per necessità anche l’Occidente, si inizia a pensare a modi sempre nuovi per proteggersi dagli agenti esterni, ma senza rinunciare ovviamente, allo stile!