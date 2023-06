Il capo più richiesto tra le tendenze moda/ 2023 è ufficialmente la gonna leopardata. Lunga, midi, dai colori vivaci o tonalità delicate, questo modello è un must-have che non può assolutamente mancare nel nostro guardaroba. Tante idee da cui prendere ispirazione per creare look da giorno, da sera, da ufficio. Ogni occasione è buona per sfoggiare il nuovo trend dell’estate!

Tendenze moda 2023: torna la gonna leopardata

Talmente amata che l’abbiamo vista sfilare anche sulle passerelle dei brand d’alta moda per la Primavera/Estate 2023. Primo fra tutti Roberto Cavalli, che ha fatto della stampa animalier il suo segno distintivo. Recentemente anche Elisabetta Gregoraci ha sfoggiato un suo vestito leopardato. Troviamo poi le maison Chanel e Halpern. Un evergreen iconico e irrinunciabili e, al contrario di quanto si possa pensare, anche molto facile da abbinare… con i giusti consigli, ovviamente. E noi siamo qua proprio per questo! Scopriamo insieme tutti gli abbinamenti per poter sfoggiare al meglio questo capo.

Tonalità neutre

La gonna leopardata si abbina perfettamente a tonalità neutre come il bianco, il beige e il nero. Evitate strass, paillettes e fantasie diverse. Optate invece per dei capi semplici, come camicie, t-shirt, blazer o crop top.

Colori accesi

Tuttavia, questo capo può essere indossato anche con dei colori accesi. Le nuance che si abbinano meglio con la stampa leopardata sono il rosso e il fucsia. Un look per chi ama osare e vuole donare luminosità e vivacità all’outfit.

Look estivo

Per un look fresco e estivo scegli una gonna leopardata dal tessuto leggero. Completa poi con una magliettina bianca ed un giacchetto di jeans.

Ton sur ton Volendo è possibile abbinare la gonna leopardata ad un blazer con la stessa stampa, per realizzare un look ton sur ton. Indossate poi una t-shirt nera ed il gioco è fatto! Glamour, raffinato ma al tempo stesso comodo e casual.

Gonna leopardata e camicia di jeans

Stampa leopardata e denim: due tessuti che non passeranno mai di moda. Dunque, perché non abbinarli insieme? Scegli una gonna leopardata longuette e una camicia di jeans per realizzare un look meraviglioso.

Gonna leopardata e camicia bianca

Se indossata con una camicia bianca, invece, può trasformarsi in un look raffinato e chic. Ideale anche per andare in ufficio nelle giornate più calde.

Tendenze moda 2023, gonna leopardata: come completare il look

Per un outfit sportivo, scegliete delle sneakers bianche o degli anfibi neri. Se invece preferite un look più elegante, potete indossare dei sandali aperti o delle décolleté. Essendo la gonna leopardata un capo molto audace, per la scelta della borsa sono consigliati modelli molto semplici, preferibilmente piccoli, a tracolla e con colori come il bianco o il nero. Lo stesso vale anche per i gioielli: possono essere tranquillamente indossati ma senza esagerare. Impreziosite il vostro look con bracciali, collane e orecchini discreti e raffinati, preferibilmente dorati. Completate poi il vostro look con degli occhiali da sole.