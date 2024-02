La settimana della moda di Milano dedicata alle collezioni Primavera-Estate 2024 ha rivelato i look che vedremo prossimamente. Ma quali sono stati gli abiti più belli? Ecco la top 5.

MFW, gli abiti di moda più belli della Primavera-Estate 2024

La terza della quarta settimana della moda più importante e seguita al mondo, la Milan Fashion Week di presentazione della collezione Donna Primavera-Estate 2024 ha svelato tutte le tendenze fashion che vedremo in questa primavera. Tra le tendenze P/E 2024 troviamo indubbiamente le frange, protagoniste indiscusse della fashion week milanese, presentate da Prada a Gucci.

Non manca tantissima pelle: giacche, abiti, pantaloni, look total leather, pelle ovunque e di qualsiasi colore. Così come il denim che continua ad essere protagonista in passerella in ogni stagione, in primis per la primavera-estate. Ecco i migliori abiti visti in passerella durante la MFW.

Abito floreale

A conquistare le passerelle Primavera-Estate 2024 sono stati gli abiti caratterizzati da applicazioni floreali tridimensionali come Zimmermann e Ermanno Scervino ma anche stampe iper-realistiche, come per gli abiti in lungo di Givenchy e Alexander McQueen. Dalla seta al raso, allo chiffon ton sur ton, via libera ai tessuti l’importante è che ci siano stampe floreali anche in 3D.

Abito lungo anni ’90

E’ un must di cui non possiamo fare a meno, neanche per la prossima primavera-estate 2024. Parliamo del classico modello di abito lungo fino ai piedi, un capo pratico e davvero versatile da usare in ogni occasione. E’ da avere obbligatoriamente nel guardaroba per la primavera estate 2024! Meglio se smanicato, aderente e in tessuti lisci e fascianti.

Vestito con frange

Come anticipato, le frange tornano protagoniste di questa Primavera-Estate 2024 ma in uno stile molto più elegante rispetto al passato. Diviene così un must-have della stagione, da scegliere in versione più lunga e raffinata oppure mini abito con frange sul fondo. L’abito a frange in bianco è perfetto, perché il bianco è uno dei colori protagonisti della stagione.

Abito trasparente

Già dallo scorso Autunno-Inverno 2023 l’abito trasparente è tornato protagonista. Si conferma trend primaverile ed estivo 2024 l’abito che lascia intravedere la lingerie indossata sotto. Si può abbinare sia a un capo sottostante, alla lingerie appunto, oppure solo con un body, in base al nostro stile.

Abito total white

Tra i migliori abiti visti durante la MFW per questa primavera-estate 2024 non possiamo non annotare l’abito total white che ci riporta indietro nel tempo, direttamente agli anni ’90, quindi cortissimi e dalle linee essenziali, fino ai regali modelli drappeggiati e fascianti.

MFW, gli abiti e i look migliori della Primavera-Estate 2024

New York, Londra, Milano e infine Parigi, cosa abbiamo visto nel corso di questi mesi riguardo le tendenze di moda Primavera-Estate 2024? Facciamo un riepilogo, e addentriamoci negli abiti, look e colori trend primaverili di quest’anno. Citiamo per primo, accanto alle tinte pastello, il bianco e il nero come colori che indosseremo di più.

Sia come total look, solo nero o solo bianco ma soprattutto mixati insieme, dai motivi geometrici a quelli floreali. Abbiamo visto in passerella anche lo yin e yang della moda, infatti, questi due estremi cromatici sono sempre protagonisti.

Come abbiamo anticipato, poi, per la primavera non può mancare la pelle, in primis ton sur ton. Amatissimo dai designer di moda anche per le collezioni Primavera-Estate 2024, va bene anche a colori, scegliendo tra tinte vivaci o più neutre.

E infine? Non meno importante torna il tailleur anche in versione primaverile ed estiva. Ma non è il classico completo che vediamo sempre, bensì in formato corto. Tornano in passerella i colori vivaci della tipici bella stagione, con short e giacca over. C’è solo l’imbarazzo della scelta tra i tanti abiti e look per la Primavera 2024.