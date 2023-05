L’estate è ormai alle porte e Benedetta Parodi detta tendenza con la sua maglia a righe. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, come abbinare la maglie marinière indossata dalla Parodi.

Moda estate 2023: come abbinare la maglia a righe di Benedetta Parodi

Per l’arrivo dell’estate la conduttrice, giornalista e scrittrice italiana Benedetta Parodi punta su un capo timeless, che non passa davvero mai di moda, ovvero la maglia marinière, nella sua variante più classica, a righe bianche e blu. Scelta davvero azzeccata quella della Parodi, che detta tendenza per la moda estate 2023. Questa maglia a righe, che tra l’altro potete vedere indossata dalla Parodi sul suo profilo ufficiale di Instagram, trasmette subito l’idea di vacanza e di leggerezza, ideale quindi da indossare per la stagione estiva. La t-shirt è molto semplice ma allo stesso tempo elegante. Come possiamo abbinare la maglia a righe di Benedetta Parodi? La conduttrice di trasmissioni incentrate sulla cucina, abbina la sua maglia a righe bianche e blu con girocollo a un paio di pantaloni in denim. Benedetta opta per raccogliere i capelli castani in una treccia morbida e laterale, capace di regalare un tocco di eleganza in più alla moglie di uno dei conduttori sportivi più famosi nel nostro Paese, ovvero Fabio Caressa.

A questo outfit potete aggiungere per esempio una felpa oversize con cappuccio e zip, mentre ai piedi perfette sono un paio di Superga bianche in tela, con o senza platform, ideali per delle belle passeggiate, sia in città, sia sulla spiaggia.

Per l’ufficio, la maglia a righe bianche e blu può essere abbinata a un blazer blu e a un paio di pantaloni sartoriali, mentre ai piedi perfetti sono un bel paio di sandali bianchi o blu. In poche parole la maglia marinière di Benedetta Parodi sarà il capo must have da avere nell’armadio per l’estate 2023, perfetta per diverse occasioni, adatta inoltre non solo da indossare con i pantaloni ma anche con una gonna a trapezio.

Moda estate 2023: il prezzo della maglia a righe di Benedetta Parodi

Se avete deciso di comprare anche voi la maglia a righe di Benedetta Parodi, la maglia marinière che guida le tendenze della moda estate 2023, siete nel posto giusto. Sul sito di Zalando sono presenti diversi modelli, vediamo insieme quali sono e il prezzo: