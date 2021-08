Benedetta Parodi è uno dei simboli della cucina in televisione. Con numerosi programmi vincenti si è fatta amare dal pubblico che l’ha conosciuta attraverso progetti semplici e spontanei. Scopriamo la storia della sua carriera dagli inizi al successo.

Chi è Benedetta Parodi

Benedetta Gaia Parodi, nata ad Alessandria il 6 agosto 1972, è una conduttrice televisiva e scrittrice italiana. A 25 anni si laurea presso l’Università degli Studi di Milano in Lettere Moderne con la volontà di diventare giornalista professionista. Consegue questo obiettivo nel 1999, anno in cui per altro sposa il collega Fabio Caressa, noto per essere un punto di riferimento per Sky Sport e gli italiani che ascoltano le sue cronache sportive da anni.

Oltre a condividere questa professione con il marito, è la terza giornalista in famiglia insieme alla sorella Cristina, volto del TG5, e il fratello Roberto, responsabile di una rivista specializzata in motori e viaggi in moto.

Benedetta Parodi e l’esordio con “Cotto e Mangiato”

La sua carriera in televisione ha inizio con Studio Aperto, il telegiornale di Italia 1 di cui conduce l’edizione dell’ora di pranzo. Dopo diversi anni in redazione lascia questo ruolo nel 2008 per creare invece una rubrica culinaria della durata di 90 secondi dal titolo “Cotto e mangiato”.

Il format prevede piccole registrazioni nella cucina di casa sua dove prepara ricette varie tra loro.

Il successo di questa edizione la porta a raccogliere tutte le proposte in un libro di cucina dallo stesso titolo della rubrica. Vende oltre un milione di copie e ottiene nella stagione successiva, oltre al rinnovo della rubrica, un momento il sabato mattina in cui ha modo di sviluppare maggiormente il progetto.

Benedetta Parodi e i numerosi progetti in tv

Dopo “Cotto e Mangiato” pubblica nel 2010 “Benvenuti nella mia cucina” un nuovo libro di ricette che ottiene lo stesso successo del precedente. Nel frattempo lascia anche la conduzione della nota rubrica per creare un programma suo, “I menù di Bendetta” su La7. Da questo progetto deriva anche il suo terzo libro che segue il principio dei primi.

Negli anni partecipa inoltre a numerosi programmi televisivi italiani, di cucina e non. Nel 2013 è ospite di Antonella Clerici a “La prova del cuoco” prima insieme alla sorella Cristina dove vince la gara con grande successo e poi con la madre, questa volta perdendo. Nello stesso anno ottiene la conduzione di “Bake Off Italia – Dolci in forno” insieme alla collega Clelia D’Onofrio e il grande pasticcere Ernst Knam.

Nel 2014 inizia la conduzione di “Molto Bene”, nel 2016 di “La cuoca bendata” e nel 2017 di “Prontoepostato” dimostrando un ottimo feeling con la redazione di Real Time. Nel 2020 aggiunge inoltre ai suoi progetti il programma “Senti chi mangia” mandato in onda su La7.