Elisabetta Gregoraci è stata a Rimini per partecipare ad un evento organizzato da Alfonso Signorini e dal magazine Chi. La conduttrice per l’occasione ha scelto il look total white, mostrando degli outfit griffati davvero molto belli.

Moda, Elisabetta Gregoraci sfoggia un abito bianco a Rimini: quanto costa il look per viaggiare?

Elisabetta Gregoraci non è solo un’amata conduttrice, ma anche un’icona di moda. Dopo averla vista sul palco di Battiti Live, trasmissione musicale estiva di Radio Norba, con una mini gonna scintillante ricoperta di cristalli, ha scelto di indossare anche una tuta in seta bianca griffata, che ha conquistato tutti. La Gregoraci aveva già conquistato il pubblico con un sensualissimo abito vedo non vedo in seta total black, con maxi scollatura, scelto per la prima puntata di Battiti Live. Ora la conduttrice sembra aver deciso di mettere da parte il total black, puntando tutto su look total white. Elisabetta Gregoraci ha condiviso su Instagram alcune stories in cui ha mostrato il suo look molto comodo ma anche di tendenza scelto per il viaggio, per poi mostrare il candido abito da sera scelto per una serata di Gala. La conduttrice ha preso parte a un evento organizzato da Alfonso Signorini e dal settimanale Chi al Grand Hotel di Rimini. Per l’occasione la Gregoraci, come accade a quasi tutti gli eventi, ha deciso di sfoggiare abiti e accessori firmati, dal costo davvero molto alto. Sceglie outfit firmati anche per viaggiare, nonostante la scelta di abiti comodi. Per raggiungere la meta dell’evento organizzato da Chi, ha scelto un outfit bianco composto da una tuta in seta color panna con bretelle e intrecci sulla schiena, tasche laterali, ampi pantaloni crop e logo Prada in bella vista sul corpetto. Un capo che costa la bellezza di 3.350 euro, a cui h a abbinato collane d’oro con micro ciondoli colorati.

Moda, Elisabetta Gregoraci sfoggia un abito bianco a Rimini: quanto costa il look per la serata di Gala?

Una volta arrivata a Rimini, Elisabetta Gregoraci si è tolta la tuta super griffata per sfoggiare un abito da sera dalla maxi scollatura e con decori gioiello. Un abito che è riuscito ad attirare l’attenzione su di sé, mantenendo la scelta del total white. Per partecipare al party in riva al mare, la conduttrice ha scelto un look bianco con dettagli scintillanti e ha indossato un longdress della collezione Primavera/Estate 2023 di Genny. Si tratta di un modello in viscosa con corpetto aderente, maniche lunghe e gonna morbida, impreziosito da coppe sul seno ricoperte di strass. Il vestito è in vendita sul sito del marchio al costo di 2970 euro. Per completare il look ha scelto anche una clutch a specchio in argento, abbinata a scarpe col tacco dello stesso colore.