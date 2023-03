Elisabetta Gregoraci premiata a Monaco: l’abito sfoggiato è trasparente

Elisabetta Gregoraci è stata premiata a Monaco come migliore influencer del mondo della moda: il suo look è trasparente e lascia tutti a bocca aperta

Elisabetta Gregoraci ama la moda da sempre. La showgirl calabrese viene spesso fotografata con look impeccabili degni di essere ricordati e discussi. In occasione di una premiazione a Monaco Gregoraci si è fatta immortalare con un abito che non è sicuramente passato inosservato, anzi, tutt’altro!

Elisabetta Gregoraci: a Monaco con l’abito trasparente super sensuale

Che cosa ci faceva Elisabetta Gregoraci a Monaco durante una cerimonia di premiazione? Per chi non lo sapesse la showgirl calabrese è stata invitata alla serata di premiazione proprio perché era lei la persona da premiare. Infatti, Gregoraci ha vinto il premio come miglior influencer legata al mondo fashion e la donna non poteva essere più felice di ciò. Poteva dunque la regina della moda arrivare al grande evento senza un look adeguato? Impossibile.

Elisabetta Gregoraci è salita sul palco a ritirare il suo grande premio sfoggiando un outfit decisamente sensuale che nel giro di pochissimi secondi ha fatto scattare tutti i flash presenti in sala.

L’abito scelto dalla showgirl è lungo, nero e completamente trasparente. Abbinato a una mini sottoveste aderente, a un colletto a camicia total white e ai polsini abbinati in bianco, l’abito ha anche un tocco di classe fashion ricavato direttamente dalle ultime sfilate delle fashion week. Di che cosa si tratta? Della cravatta, ovviamente, accessorio di massima tendenza e perfetto per donare un po’ di effetto rock al look total black. In realtà, se bene ci pensiamo, Elisabetta Gregoraci ha mixato alla perfezione tutte le principali tendenze del 2023. Si pensi infatti alla moda trasparente, protagonista assoluta di tutte le passerelle, al dettaglio del colletto a camicia, tipico delle twee girls, fino ad arrivare alla cravatta, altro must have assoluto quando si tratta di fashion style. Insomma, Elisabetta Gregoraci ha voluto confermare che lei, di moda, se ne intende moltissimo. Non si conosce la marca e il prezzo dell’abito, ma considerando la sua grande passione per il fashion system, sicuramente si tratterà di un abito di extra lusso.

Elisabetta Gregoraci passione moda: la showgirl stupisce sempre e comunque

La conduttrice di Battiti Live è sempre stata sul pezzo per quanto riguarda lo stile e le tendenze. L’abbiamo vista sperimentare look diversi, audaci, mini, sensuali e super formali. La sua personalità carismatica e solare la portano spesso a osare in fatto di moda e il risultato è sempre e comunque impeccabile. Fisico statuario, bellezza oggettiva e un sorriso che coinvolge, Elisabetta Gregoraci è in grado di influenzare il mondo della moda attraverso i suoi look. Basti pensare che anche suo figlio Nathan Falco Briatore è diventato un modello e ha lanciato una sua personale capsule di abbigliamento: il potere della moda è anche questo.

Icona di stile, di eleganza, di femminilità intensa, Elisabetta Gregoraci ha dato un’ulteriore prova che nonostante il successo ormai consolidato, il modo per stupire e lasciarsi stupire c’è ancora ed è fortissimo.

Forse per molte persone quell’abito trasparente sfoggiato a Monaco è considerato too much, ma Elisabetta Gregoraci lo ha mostrato con grande fierezza e con grande personalità, come suo solito, del resto.