Le mirrored nails, conosciute come unghie effetto specchio sono l’ultima moda nel campo della nails art del 2022. Queste unghie sono luccicanti, brillanti e sono perfette per tutte coloro che hanno vogliono osare.

Le unghie effetto specchio

A differenza delle manicure semplici e dalle tonalità nude, questa manicure effetto specchio, grintosa e glamour, cattura immediatamente l’attenzione.

Particolari e brillanti, luccicano come se si indossassero dei gioielli. Le mirrored nails o chrome nails si realizzano attraverso l’applicazione di polveri riflettenti ottenendo diverse sfumature. Le unghie più gettonate sono quella nella variante metallizzate, cromatiche o monocromatiche. Inoltre, si può creare una manicure minimal oppure per coloro che vogliono dare un maggiore effetto gioiello possono arricchire le proprie unghie con strass e glitter.

Come si realizzano

Per realizzare questo nuovo trend manicure 2022 bisognerà realizzare una manicure a step.

Bisogna iniziare applicando una base di gel o di semipermanente .

. Dopo aver sigillato tutto con la lampada, bisogna applicare uno smalto dai colori primari come il bianco o il nero , in modo tale che i riflessi saranno super visibili.

dai colori primari come il o il , in modo tale che i riflessi saranno super visibili. A questo punto, dopo che lo smalto si sarà asciugato, per ricreare l’effetto a specchio si utilizzerà la polvere riflettente . Picchietta la polvere con un applicatore da ombretto in spugna e stendila sull’unghia partendo dalla zona delle cuticole e proseguendo fino alla punta. A seconda dell’effetto che più si vuole, la polvere potrà essere applicata su tutta l’unghia oppure su piccole sezioni.

. Picchietta la polvere con un applicatore da ombretto in spugna e stendila sull’unghia partendo dalla zona delle cuticole e proseguendo fino alla punta. Per eliminare i residui di polvere utilizza un pennellino oppure un cotton fioc imbevuto d’alcol denaturato.

utilizza un pennellino oppure un cotton fioc imbevuto d’alcol denaturato. Ultimo passaggio importantissimo per sigillare l’effetto a specchio è l’utilizzo di un top coat no wipe. Una volta asciutto le tue unghie saranno pronte a brillare!

La polvere effetto specchio può essere applicata anche su una base realizzata con lo smalto semplice, ma in questo caso, non solo l’asciugatura sarà molto lenta ma potrebbe anche non restituirvi l’effetto desiderato.

I colori più gettonati

Per realizzare questa manicure dai toni “metallici” i colori più gettonati sono oro, argento, platino ed oro rosa. Se ambite ad un look più scintillante e splendente sappiate che le mirrored nails amano i glitter. Allora cosa aspettate? Via ad una cascata di glitter. Oltre ai glitter è possibile applicare strass e decorazioni di diverso tipo. Se invece si vuole avere delle unghie raffinate ed eleganti si possono sempre scegliere dei colori dai toni nude e tenui. Oltre ai colori più in voga e classici, per una manicure davvero estrosa e sensuale i colori sono infiniti e potete scegliere quelli che più vi attirano e vi rispecchiano. Altri colori che impazzano su Instagram e su cui è possibile applicare la polvere specchio e lo smalto rosso o vinaccia; il colore blu elettrico che sembra essere il nuovo colore di tendenza del 2022.

Ora, per tutte coloro che vogliono una manicure all’ultima moda e perfetta, l’arcano è stato svelato, è tempo di sfoggiare le vostre mirrored nails!